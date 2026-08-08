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接住不敢喊累的單親爸爸

聯合報／ 楊智強／嘉義市教師會輔諮教師（嘉縣新港）

今天是父親節，全國約四十萬名單親爸爸正獨自扛起工作與育兒重擔。統計顯示，台灣單親爸爸人數二十年間暴增逾三倍，已占整體單親家庭近半數。這不只映照出台灣家庭結構的劇烈變遷，更揭示了無數獨力撐起家計的父親，在社會角落隱忍折磨的現實。

在國小教育第一線，這類改變尤為深刻。過去在聯絡簿與親師溝通缺席的多半是忙於工作的父親；如今，愈來愈多爸爸獨自接送孩子、參加班親會。細心觀察這些單親爸爸的日常，往往充滿壓抑與孤立。

相較許多單親媽媽能透過社區、社群或親友網絡交換育兒資訊，許多單親爸爸仍受限於「男兒有淚不輕彈」與男性應為經濟支柱等傳統觀念，遇到教養瓶頸或經濟窘迫時，極少主動求助，報載單親爸爸求助比率僅有單親媽媽的十分之一。當他們白天承受職場高壓，夜晚獨自面對孩子的管教與情緒，長期心理負擔恐在無聲中累積至臨界點。

導師在校固然能提供基礎協助，但親職功能與經濟重擔本就超越了學校的職責。要真正接住這些不敢喊累的單親父親，需要整體政策與跨部會體系的主動介入。

社政與衛生單位應跨局處合作，提供匿名親職諮詢管道與單親爸爸陪伴團體，降低男性尋求心理與教養協助的心理門檻，建立去標籤化的男性親職支持網絡。

完備跨體系的社工與輔導支持更亟待彌補，政府應落實社工師與輔導人員編制，並由社政系統主動對接社福資源，減輕家庭變故對親子的衝擊。

單親爸爸常在加班賺錢與按時接孩子之間陷入兩難。政府應鼓勵企業落實彈性工時與照顧留職制度，以推動友善家庭的職場環境。

父親節除了對全天下父親致敬，更應關注這四十萬名單親爸爸的真實處境。別讓性別刻板印象，將他們推向社會安全網的邊緣。

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