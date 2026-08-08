高教授以進步觀念 滋養台灣社會

驚聞遠見．天下文化事業群創辦人高希均教授於六日上午辭世，享耆壽九十歲，心中深感不捨。他不只是一位經濟學者、教育家與出版人，更是一位長年以進步觀念滋養台灣社會的引路者。

高教授少年時隨家人來台，畢業於國立台北商業大學前身台北商職，後赴美取得密西根州立大學經濟發展博士學位，並在威斯康辛大學任教卅四年。一九八一年，他與夥伴共同創辦天下雜誌，其後創辦天下文化與遠見雜誌，並在二○○六年發行《哈佛商業評論》全球繁體中文版。數十年來，這些平台持續為台灣引介國際趨勢、經濟思潮、管理知識與人文觀點，也邀請國際學者來台交流。

高教授一生所推動的，不僅是出版事業，更是一場溫和而深刻的觀念啟蒙。他以「天下哪有白吃的午餐」提醒社會，資源有限，選擇必有代價；又以「讀一流書、做一流人、建一流社會」，鼓勵不同世代持續閱讀、獨立思考。

他倡議開放、進步與和平，期待建構文明社會，也終身推動閱讀與學習，讓讀者從文字中培養理性判斷與公共關懷。

身為北商大的校友，我與高教授又多了一層親近與感佩。他是北商大第一屆傑出校友、母校首位榮譽講座。

二○二二年，高教授捐贈二五○萬元在北商大圖書館建置「高希均書房」，另贈近二五○○本圖書。他捐出的不只是書籍與經費，更是一位學長對後輩的期許。

願高希均教授安息。感謝您用九十年生命證明，書生亦能報國，觀念可以改變時代。您留下的思想、身教與閱讀之光，將繼續陪伴台灣走向更開放、更文明的未來。