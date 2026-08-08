爸爸失智後 權利誰守護

父親節前夕，看見台灣失智症協會日前發起「失智症基本法」連署立法，感觸良深。

筆者父親去年九月因為肝臟腫瘤出血休克倒下，一病再病，現於意識清楚與迷糊間徘徊。由於傳統重男輕女觀念，父親的健保卡、銀行存摺、印章、房地產所有權狀全由弟弟控管；妹妹告訴社會局社工，父親屬於「早期失智」。

今年四月，終生關愛父親的二伯父去世，父親意識清醒時，嚷著要去為二伯上香，母親和弟弟為了阻擋，丟掉堂姐寄來的訃聞，清空爸爸和伯父們、堂姐、表姐的群組；去年十一月被弟弟家暴的我，只能趁外傭倒垃圾時，去和爸爸說話，發現父仍有許多清明時刻，總是眷戀傾聽原生家族近況。

上個月十四日，找到機會去探望父親，當時換上外出鞋的父親，搞不清楚到底要去吃飯、還是就醫？筆者鼓起勇氣問弟弟，不但完全不回答，還拿手機反拍我，最後是拉爬梯機人員告知：去醫院。

婆家社經地位優越的妹妹，甚至透過社工，拜託我去醫院詢問醫生父親醫療現況；但由於父親的健保卡及相關資料均不在我們手上，完全無法了解父親醫療狀態。

父親從五月中旬體力快速下降，弟弟執意將起身、行走必須靠人輔助的爸爸，跟對爸爸態度不佳的外傭安置在頂樓加蓋，由掌握爸爸所有證件的弟弟，叫爬梯機才能外出，成為被弟「全面控管」，外傭如監視器隨時回報我與爸爸談話內容。

父親手機最近出現銀行Ａｐｐ，但父渾然不知，只要有父親資料、自行設定密碼，領取父親帳戶金錢並非難事，連社區免費法律諮詢的律師，都表示這並不罕見。

律師表示，「看過太多照顧者，輕易將失智父母財產納為自己的財產。」詢問律師認同「失智症基本法」立法嗎？律師認為：「有必要！讓失智者有完整的法律保護，而不是散見各法條。」並且提醒「意定監護」、「財產信託」、「醫療決策代理」等司法程序，必須在一個人意識清楚時辦理，因此尚未失智的中高齡「老人預備軍」，其實也該正視「失智症基本法」。

今年父親節，祈願「失智症基本法」早日完成立法！