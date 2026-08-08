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高老師身教指導 改變我一生

聯合報／ 王鳳生／高雄大學榮譽講座教授（高雄市）

昨天清晨，下著雨。對於高希均老師辭世的消息，我沉默了很久。 對許多人而言，他是天下雜誌與天下文化的創辦人，是備受敬重的公共知識分子；對我而言，他更是一位改變我一生的老師。

二十出頭時，我開始閱讀高老師介紹的美國經濟學家加爾布雷斯著作，那些書讓我明白，經濟學真正關心的，應該是社會、制度與人民的福祉。

後來，有幸接受高老師指導，學習教育經濟學。老師不只是教知識，更用身教告訴我們，一位知識分子的責任，不只是做好自己的研究、教好自己的學生，更要走入公共社會，關心國家的發展，關心人民的生活。

這份信念影響了我一生。多年來，我始終相信，讀書是為了研究，研究是為了教學；而關心公共事務，則是為了天下蒼生的福祉。這也成為我一生不敢忘記的座右銘。

如果當年沒遇見高老師，我看待世界的方法，也許會完全不同。老師為我開啟的，不只是閱讀的視野，更是一條知識分子應該走的道路。

前些日子，我還曾想著，如果有機會出版新書，一定要親自送一本到老師手中，向他說一聲謝謝。如今，這個心願已無法完成，只能把這份感謝，化成文字。

謝謝您，老師。

老師雖已遠行，但您點亮的那盞知識之燈，仍照亮我未竟的學術與公共關懷之路。

老師 高希均 天下雜誌

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