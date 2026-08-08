回眸珍惜高希均的示範

高希均教授辭世。

他所創辦的遠見天下文化事業，是知識教育及文化的重鎮，高希均自己則是知識教育及文化的典範人物。

高希均聰慧、通達、平衡、圓融、開放、包容、溫暖、幽默、笑臉迎人、心有定見。他的社會事功亦如其人。

高希均可說是按照了自己的形象創造了他的社會事功，高希均的社會事功也反映放射了他自己的內涵形象。

個人的自我修持能如此直接而真實地在社會事功中放射出來，而個人的社會事功也能如此直接而真實地放射出個人的自我修持。

這樣的人生境界，幾人能夠。高希均做到了。

高希均能夠站上這樣的人生高點與社會高點，也許緣自於他的兩大人格特質。

一、他的知識與思維廣博開闊，非但在現代政經體系中翻騰，儒法釋道亦皆見其出入，這使他在理念層次的包容力、覆蓋力、滲透力皆不同常人。二、他在人際關係上的親和力、感染力極為強勁。

以上，知識思想的相互感召，加上人際公關能力的相互感應。相得益彰。

高希均主持遠見天下，親力親為，他僅是為新書寫序即數百篇，且與作者皆成師友，這是一個「閱書無數／閱人無數」的人生歷練，也可以說是高希均獨有的修為密笈。

在台北市松江路的遠見天下「人文空間」，早中晚常舉行沙龍式餐敘，菁英薈集，許多重大世局與國是的思考曾在此激發了電光石火。高希均口才極好，只要他在座，常能為尖銳複雜的問題理出思路，淡化了犬儒式的譏諷，眾人分途返回時添增了幾分溫暖與理智。

高希均在台灣智囊上的地位比一般人想像得高。例如早在一九九一年，李登輝成立國統會，高希均受聘為國家統一委員會研究委員，參與起草《國家統一綱領》。二○○五年，連戰「破冰之旅」連胡會，高希均為主要參與者。

直至今日，他的主張「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，其實超越凌駕了知識教育文化，而是對於全體人類文明及國家民族的瞻矚與呼號。

他說，不但應有「國防部」，更應有「和平部」。

今年六月，高希均出版回憶錄。我見面與分手時對他說了兩次：恭喜，致敬，感謝。

如此精彩的人生，恭喜。如此璀璨的成就，致敬。

高教授是我的人生導師。遠見天下文化出版過我五本書，每一本皆是承他約稿，但因皆是舊文收輯賣得不好，我覺得很難為情。但高教授卻仍鼓勵，要我繼續安排出版。直到今年，仍囑我繼續出書。我實在不想拖累打擾了出版方，於是改在報端的《大屋頂下》專欄中，將相關論述密集推出，也可說是為了報答高教授的期勉。

近年，在《大屋頂下》專欄刊出期間，經常一早就會接到高教授來加油打氣的簡訊。對我這個作者而言，知道每個星期天都有高希均這對眼睛在等著看《大屋頂下》，我就多了幾分自尊自信與底氣。

我要對高教授說：謝謝您。

高教授走了，就這麼突然走了。我們才驀然發現，像他這樣的典範之難能可貴，失去卻只在一夕之間。現可品味一下有高希均與無高希均的差異所在。

高教授，掌聲與懷念，伴你一路好走。