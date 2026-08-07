學美軍經驗 別照搬戰術思維

年度漢光演習開鑼，國防部稱特點不同以往，無劇本、無腳本、實戰化、去中心化，導入美軍作戰思維。首日操演第四作戰區裝甲五六四旅近百名兵力，搭直升機北上增援，顯見北部戰況吃緊。然投入兵力有效嗎？能即時熟悉北部戰甲車上的武器系統裝備與戰場環境嗎？

軍車在公路奔馳，在無偽裝下與民車混雜，擠塞在尖峰時段車陣中；若真發生戰事，如何躲避無人機或飛彈臨空攻擊？中東戰場上運用ＧＰＳ鎖定攻擊，連在戰場採訪的記者都不放過，顯見運用高科技摧毀即時的臨機目標，其精準度已淋漓盡致，不能不謹慎防範。

媒體報導美軍參與演習，國防部長間接說是「美語教師」，難道在真實的戰爭中，還有機會吸美國的軍事奶水嗎？美軍除指導新裝備操作與運用，面對共軍攻擊和島嶼防衛作戰有何經驗？如今共軍武器與裝備幾已可與美軍抗衡，美軍介入顯然需付出相當大的代價。共軍若發動登島作戰，以登陸船艦結合無人載具，恐無處可阻礙登陸，國軍有何克制之道？

美軍擅長大兵力、大火力投射，卻很快耗盡彈藥與兵力。在美伊戰場上，美國耗盡精準高價的防空攔截飛彈，伊朗的無人機與導彈卻仍能神出鬼沒、不停地攻擊鄰國與美軍基地。美軍尚且打到彈藥短缺，至今仍未解決關鍵彈藥庫存嚴重短缺的問題，尤其是長程導引飛彈與防空攔截彈不足，台灣玩得起這樣的戰爭嗎？美軍的實戰經驗值得我們學習，戰術思維卻不能照搬。