陸欲管制台海 我應提高警覺

大陸廣東海事局日前宣布，八月六日晚間六時起，對經過台灣海峽南口北上的船舶實施交通管制，以應對「白海豚」颱風，要求船隻選擇安全水域避風。管制對象為經台灣海峽南口北上的所有船舶，理由是「因應颱風威脅，確保海上航行安全，聽從海事部門指揮，前往安全水域避風」。

這是中共首次在台海針對所有船隻實施管制，不似以前僅對自己漁船或商船實施管制。擴及全部船隻之目的明顯，是要彰顯台海是中國大陸內海，也是進一步表態控制海峽通道的意圖，進而為封鎖台灣塑造條件，只是借著颱風敲一記警鐘作預告而已。

管制台海就是掐住台灣咽喉；眾所周知，台灣火力發電所需的天然氣、運輸用的燃料、出口貿易貨輪都必經台海；若海峽被封，台灣股市將立即崩盤，導致經濟垮塌與社會恐慌，因此這非同小可。五日至十四日舉行的漢光四十二號演習，採取不預設劇本方式，以測試國軍在實戰環境下的應變能力。其中有反封鎖護航科目，在時間點上恰遇中共管制台海；這正是一場無預期的考驗方式，考驗共軍一旦封鎖海峽時國軍如何突破。

自二○二二年八月裴洛西訪台後，共軍多次環台軍演，台灣已失去海峽中線屏障，中共海警艦艇屢次進入我領海毗鄰區。

直到近期日、菲在我東部海域談判經濟海域劃界，中共海警艦艇、海事船、科研船等更常態化巡航東部海域。

如今宣告將管制台海，我方若無法採取反制措施，勢又形成新常態；長此以往，不就是為封鎖台灣做足準備？一個颱風竟給中共製造了一次演練封鎖台海的機會，試驗過後的下一步動向豈容小覷？若我方仍無警覺，究竟是力有未逮，還是一廂情願的安全感？