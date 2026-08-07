數字原本應該是衡量政策成效、檢驗政府施政的重要依據，然如今數字已淪為政治宣傳的工具，它不再是客觀事實，卻成為塑造輿論、影響心理、營造政治聲勢、向對手施壓的武器，美國總統川普是箇中高手。

川普在商界打滾多年，深知市場喜歡簡單明確的訊息，也了解媒體偏好醒目的數字；他經常以極具衝擊力的數字包裝外交政策、軍事成果、關稅措施及國防要求。這些數字往往沒有完整的統計基礎，也缺乏公開的計算方式，卻因簡單或有違常理，而迅速成為新聞焦點。

就以對伊朗軍事行動為例，美國與以色列發動攻擊後，川普一再宣稱已擊毀伊朗九成軍事能力，甚至形容伊朗「幾乎完全被摧毀」。

然何謂摧毀「九成軍力」？國際上從未存在一套公認的公式，可將一國戰力精確換算成百分比。這些數字反映的更多是政治修辭而非軍事評估。隨著戰事的進行，證明伊朗還有反擊能力，推翻了川普的數字謊言。

川普也善於利用「時間數字」施加外交壓力，他多次向伊朗提出四十八小時、七天、十四天、六十天等「最後」通牒，營造緊迫感，希望迫使對手在期限內回到談判桌。然每當期限屆滿，又一再延長或改變立場，使最後通牒逐漸失去「最後」的意義。原本有意威懾，反而暴露彈性和態度反覆不定，削弱美國外交承諾可信度。

經貿上，川普更將數字運用到極致；他了解市場准入是美國最大籌碼，他提出的對等關稅計算方式，將雙邊商品貿易逆差視為不公平貿易的證據，再透過簡化公式換算出應課徵的關稅比率。這種算法刻意忽略美國在金融、軟體、雲端服務、智慧財產及娛樂產業等方面的服務貿易，長期享有的巨額順差，卻只凸顯商品逆差，以塑造並合理化美國長期吃虧的說詞。政策一旦建立在片面的數字上，又不斷調整、反覆延後執行，自然引起全球市場不安。

同樣情形也出現在北約國防經費問題上，川普要求北約盟邦將國防支出提高到ＧＤＰ的百分之五，遠高於過去北約共同設定的目標。這個百分之五既是政策要求，也是鮮明的政治符號，象徵美國要求盟友承擔更多防衛責任。然對多數歐洲國家而言，提高至百分之五意味著每年必須增加數百甚至上千億美元支出，勢必排擠醫療、教育與社會福利預算，政治與財政成本極高，因此引發不少北約盟友反彈。

由伊朗戰爭、外交談判、關稅政策到北約軍費等事例，可以發現川普一貫的執政特色—他不是先建立完整政策，再用數據加以說明；而是先提出醒目的數字，再藉由數字塑造政策的正當性。

數字本應是接近真相的工具，而非操弄真相的手段。政治人物將數字變成可以任意伸縮的修辭，民主社會即需要保持理性與批判精神；不僅要看數字，更要追問數字從何而來、代表什麼，及究竟隱藏了哪些未顯露的事實。唯有如此，數字才可回歸公共決策的本質，免於淪為政治表演造勢的工具。川普的「數字政治學」一再挫敗，足供台灣當權者警惕。