秀「美語老師」 招雙重隱憂

近期國軍演訓現場屢見美方人士身影，被戲稱為「美語老師」；國防部長顧立雄更罕見公開證實，台美軍事合作交流「遠超外界想像」。台美安全合作行之有年，過去始終低調處理，如今政府選擇公開，用意不言可喻；亦即向外界、尤其是對岸，釋放台美關係穩固的訊號。

然而，這樣的操作是否真符合台灣的長遠利益？卻值得商榷。台美軍事合作原是「做多於說」的敏感領域，愈是公開張揚，愈可能引起北京反彈、甚而被視為挑釁，成為對台文攻武嚇的口實。中共國防部雖未正式宣告「美軍駐台即開戰」的紅線，但多年來環球時報前總編輯胡錫進反覆放言此一警告，此類論調在對岸輿論場已深入人心，顯示民族主義聲浪對「美軍駐台」議題高度敏感。

即便中南海領導階層現階段仍傾向以外交、灰色地帶手段施壓，而非直接訴諸軍事衝突處理台海議題；但這股被挑動的民粹壓力，恐使決策者陷入騎虎難下的處境、被迫以更強硬姿態回應，導致惡意螺旋升高。

外交與國防合作，本應遵循「只做不說」的默契，以累積實質戰力換取嚇阻能量，而非藉對外張揚換取政治聲量。政府近來一連串高調表態，時機恐與內政環境不無關聯；當施政爭議與經濟民生議題持續發酵，適時將輿論焦點引導至「中共打壓台灣」，確實有助於凝聚支持、模糊焦點，這也符合執政黨一貫的政治操作邏輯。

此外，台美關係升溫還有另一面必須誠實面對，即代價問題。川普政府處理盟友關係向來直接而務實，美方提供市場、技術、安全保障與國際支持之際，往往也預期甚至要求夥伴須付出相應代價，形式可能是國防預算增加、特定軍購項目、能源採購、對美投資，乃至於關稅讓步及半導體產能、人才外流美國。

愈是公開台美安全合作，固然能向北京傳遞嚇阻訊號，但也愈容易被轉化為華府對台要價的籌碼；北京看見的是挑釁，華府看見的卻可能是「美國既已提供安全服務，台灣理所當然得支付更多」。台灣並非全無籌碼，晶片與供應鏈地位就是重要的談判資本，但若不能精算換到了什麼、又付出了什麼？高調張揚台美軍事合作，反使台灣同時承受北京的軍事壓力與華府的索價壓力，陷入兩面受敵的窘境。

若外交安全政策淪為選舉語言與政治動員工具，最終承擔風險的還是全體台灣人民而非決策者自己。區域和平穩定得來不易，政府在處理台美軍事合作議題時，實應以審慎、務實、低調為原則，而非以「秀美語師資」換取一時的政治聲量，唯有如此才可維護台灣長遠的安全利益。