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食安關鍵 在人才非稽查

聯合報／ 施光恆／中國文化大學副教授（台北市）
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食品安全事件屢屢引發社會關注，政府也投入大量資源強化稽查。然而，食品安全若只依賴事後檢查，往往只能降低損害，無法從源頭預防風險。真正的食安，應建立在專業人才培育、風險管理及完善執法制度之上，而非僅以稽查次數作為衡量成效的指標。

食品從業人員是食品安全的第一道防線。無論是餐廳廚師、中央廚房工作人員，或是夜市與流動攤商，只要具備正確的食品衛生知識、食材保存觀念及食品製作技能，便能有效降低食品汙染及食品中毒事件的發生，從源頭提升整體食安水準。

因此，政府可以研議逐步提升食品從業人員的專業能力，例如擴大食安教育訓練，鼓勵流動攤商及餐飲從業人員取得餐飲相關丙級技術士證照，並建立持續教育及定期複訓制度，使專業技能與食安觀念同步精進。

另一方面，亦可善用數位科技，透過線上課程、數位教材、測驗及定期回訓等方式，協助攤商及微型創業者以較低成本取得必要的食安知識與專業技能，降低制度推動門檻與遵循成本，在兼顧食安的同時，也兼顧微型創業者的經營需求，讓食安管理與產業發展相輔相成。

此外，政府應將有限的行政資源投入於風險較高、管理較為薄弱的領域，而非將大量人力反覆用於已建立食安管理制度的食品業者及餐廳。對於流動攤商、臨時市集、地下食品工廠及其他高風險食品販售型態，應建立更完善的教育、輔導及管理機制，透過專業培訓、證照制度及風險分級管理，提升整體食品安全水準。

部分流動攤商因營業型態流動、管理不易，形成管理灰色地帶。相較之下，合法餐廳及食品業者除須負擔租金、人事、勞健保、稅負及各項法令遵循成本，還需接受定期稽查與食品安全管理。若有限的行政資源長期集中於合法業者，而對高風險、管理較困難的對象缺乏有效管理，不僅難以提升食品安全，也可能影響市場公平競爭。因此，政府應建立更完善的流動攤商登記、教育訓練及輔導制度，逐步將其納入食品安全與稅籍管理體系，在保障消費者健康的同時，也維護公平合理的市場秩序。

此外，政府亦可以研議成立任務編組的「食安警察」或食安執法單位，跨部會整合衛生、警政、農政、財政及地方政府等跨機關資源，專責查緝無照食品製造、地下食品工廠、違法添加物、來源不明食材、逃避管理的流動攤商及其他重大食安犯罪，並運用科技執法、風險分析及跨機關資訊整合，提高查緝效率，將有限的人力集中於高風險對象，以提升食安治理效能。

食安的核心，不在於增加稽查次數，而是培養更多具備專業知識、食品衛生素養及責任意識的食品從業人員，並建立風險導向的管理制度與專責執法機制。唯有以人才培育為基礎、以風險管理為導向、以專責執法為後盾，才能建構真正具有國際競爭力的台灣食安品牌。

食安 食品安全 攤商

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