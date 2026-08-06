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僑委會未答的問題 考察行程很充實…那成果呢？

聯合報／ 史學勤／文史工作者（台北市）

立院朝野再掀公費出國考察爭議，民眾黨立院黨團質疑陸委會、僑委會等部會的一些出訪報告內容過於簡略；僑委會委員長徐佳青回應，實際行程涵蓋多國交流、僑務訪視與合作推動，具高度公務價值。

類似的爭議並非首次發生，早有官員或民代以考察之名公費出訪「考察」，被質疑「報告太簡略」；然被質疑者也常用「行程很充實」作為辯詞，卻沒有回答核心問題：公費出訪「考察」究竟為提升公共決策帶回了什麼？

公務出訪本非苦行，為提高工作效率而選擇合適的交通方式，或依任務需要安排文化交流，都屬合理的行政裁量。社會也並非要求官員出國時必須吃得多簡單、住得多克難，期待的是每一筆公帑都能轉化為有用的公共價值。

一趟正常的公務參訪，本應內容充實。出訪前有行政團隊規畫行程，接待單位也會依目的安排拜會、座談與實地考察，因此「交流內容豐富」並非什麼值得特別強調的成果，而是公務出訪的最基本要求；需要向社會交代的，是這些交流究竟留下了什麼成果。

我們經常混淆「行程充實」與「成果充實」兩件事，前者代表交流過程，後者則是所得成果如何整理為可供政府運用和社會檢驗的知識。若外界看到的只是一份簡略的報告，合理的質疑不只是「是不是去玩」，更要追究公共資源究竟轉化成什麼公共價值。

出訪報告並非單純行程紀錄，更不是完成行政程序的例行文件，它應向社會說明，出訪維繫了那些關係、拓展了什麼合作；哪些制度值得借鏡、哪些政策值得參考；哪些經驗可移植，又有哪些具體建議足以改善施政。報告的價值不是要證明「官員或民代很忙」，問題是如何證明出訪考察確實增加了知識存量、提升了公共決策品質。好比家長所費不貲，替孩子安排最好的老師補習。縱使老師教得再好，若最後交出的考卷只是草草幾行，家長自然無法判斷孩子究竟學到多少。考卷不是學習本身，卻是學習成果最基本的證明。

政府官員或民代出訪「考察」是用納稅人錢，出訪者自然負有舉證成果的責任。與其辯解「是不是觀光旅遊」、「搭商務艙是否合理」等枝節，不如拿出符合期待，甚至可追蹤的績效，讓出訪報告具體呈現關係維護、制度觀察、政策分析與後續建議；讓每一趟公費出訪「考察」都能留下可供社會檢驗、政府累積的知識，而不只是一本流水帳。唯有如此，公費出國考察才可轉化為提升施政與問政的投資。

僑委會 考察 行程

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