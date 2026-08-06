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中央官員各種宣傳洗白…當年誰說「食安即國安」

聯合報／ 楊穎超／大學教師（台北市）

關乎致癌風險的毒油風波吵嚷至今，竟仍無一個官員為此負責，這種荒謬現象令人困惑。按理說，年底九合一地方選舉將至，究竟是誰讓官員有天大膽子，敢如此肆無忌憚，不怕耽誤執政黨選情？抑或執政黨認為選情與此無關？若答案是後者，那就是人民的問題了。

種種令人困惑的現象，首先是近期朝野攻防，執政黨採取「烏賊戰術」，極力想把地方政府拖進泥淖，營造「地方也有責任」的氛圍；彷彿只要大家一樣髒，中央就能免除監管不周的罪責。

為此，中央官員四處出動，各種宣傳洗白手段用盡，親綠媒體也不避諱地邀執政黨秘書長上節目談毒油。食品安全明明是專業的公衛與法律問題，政府不靠主管機關或學者專家把問題解釋清楚，卻由負責操盤選舉的執政黨秘書長出馬主導風向；這不是想釐清與解決問題，而是要推責任。

司法追責是一回事、政治責任是另一回事。民主政治的重要原則，理應是「權力愈大，責任愈大」，然而賴政府官員只是一味推諉；總統難得表態，竟是砲打地方，昨日赴台中出席民進黨行動中常會，致詞時痛批台中市長盧秀燕表現不佳、台中市淪為食安破口。這不禁讓人想起美國故總統杜魯門在辦公桌上放置的經典名言—「責任到此為止」，究竟賴政府官員的肩膀與風骨何在？

雖不能說地方無責，但地方財政受制於中央，課以多數責任顯不合比例原則。年底選舉將近，若食安僅是地方政府的責任，民眾自會用選票跟地方執政者算帳。倘若確為中央執政的責任，卻只能等兩年後總統大選才能教訓中央，難道食安問題能縱容那麼久嗎？

近來，事情更演變為政府幫台糖未通報「原料問題」的做法背書，甚至稱讚台糖是「高標準乖寶寶」。食安法規定得清清楚楚，官員卻偏頗釋法，經濟部輕描淡寫表態，哪來守護老百姓健康的同理心？

食品安全如此處理，國家安全是否也可比照辦理？將「食安」類比為「國安」，並非筆者獨創。遙想台南市「賴前市長」在二○一四年爆發食安危機時，曾要求馬政府召開國安會議，還推動更嚴格的地方自治法規；蔡英文前總統也說過，不能解決食安問題的政府，就是不及格的政府。令人不解的是，行政官員與台糖，如今竟可如此輕忽甚而撇清？再者，群眾雖已上凱道集會表態，但目前民意展現的態度，似仍無法使政客警覺，甚且網路帶風向者眾。

致癌油風波發展至今，仍有三個正在吹的風向值得注意：一、被導向為對地方施政的檢驗，若此意圖成功，食安問題就只是地方政府的責任了；二、卸責方式之一，是以行政裁量解釋法律適用，不論公私部門的食安責任或「依法免責」，這對「把食安當國安」來說是個壞榜樣；三、民眾自己若都不在乎食安風險，未來恐怕還得吃下更多問題食品，到時又該怪誰？

民進黨 食安 國安

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