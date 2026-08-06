迎戰AI舞弊 科技監考須升級

一一五學年分科測驗發生考生配戴ＡＩ智慧眼鏡應試遭查獲，經大考中心決議取消資格。此事件宣告升學考試防弊已正式進入「高科技隱蔽戰」階段。僅憑肉眼監考的防禦已顯不足，全面重構防護體系，需從法規制度與考場科技環境雙管齊下。

首先，針對科技防弊，有人主張應透過「增加素養情境題與文本文字量」來防範ＡＩ，但當今ＡＩ對於處理長文本與情境推理的能力已十分強大，刻意拉長題幹，既擋不住ＡＩ的瞬間運算，反而加劇考題冗長的已有亂象。

七月底大考中心預告修正一一六學年簡章，拍板配戴、攜帶智慧型眼鏡一律不計分，情節重大取消考試資格。筆者建議應從法規落實「零容忍」，對智慧型眼鏡及微型傳輸設備設立專條列管，明確界定「意圖即違規」，只要配戴具備拍攝或傳輸功能的裝置入場，無論是否開機或遮蔽，一律取消考試資格。

其次，科技舞弊需以科技反制，考場防線應導入「被動屏蔽」與「ＡＩ監測」雙重機制。考量主動發射干擾訊號在通訊法規上限制極多，「被動式建築防護」則是合法且無輻射爭議的解方。

試務單位可在考場玻璃貼上導電防電波膜，並於牆面塗刷防護漆，形成「被動式法拉第籠」，大幅減弱室內連外的網路訊號，讓ＡＩ眼鏡無法將考題傳出。

此外，應「以ＡＩ反制ＡＩ」，在考場監視系統中導入影像辨識模型與感測科技，分析各種異常姿態與聲音；最後，國際大型考試早已採取強硬的物理與制度防線，值得台灣借鏡。英國聯合考試委員會面對微型設備氾濫，自二○一八年左右便開始嚴禁任何智慧裝置，甚至連傳統的「指針手錶」都全面禁止，徹底消除現場判定設備屬性的模糊空間。法國教育部門在應對高中會考的作弊問題時，大規模導入無線電波偵測設備等手段，主動捕捉考場內的隱蔽通訊訊號。

遏止ＡＩ舞弊，靠的是物理阻斷與嚴格的科技執法，才是維護考試公平的根本之道。