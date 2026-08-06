聽新聞
0:00 / 0:00

迎戰AI舞弊 科技監考須升級

聯合報／ 林柏寬／國中教師（台南市）

一一五學年分科測驗發生考生配戴ＡＩ智慧眼鏡應試遭查獲，經大考中心決議取消資格。此事件宣告升學考試防弊已正式進入「高科技隱蔽戰」階段。僅憑肉眼監考的防禦已顯不足，全面重構防護體系，需從法規制度與考場科技環境雙管齊下。

首先，針對科技防弊，有人主張應透過「增加素養情境題與文本文字量」來防範ＡＩ，但當今ＡＩ對於處理長文本與情境推理的能力已十分強大，刻意拉長題幹，既擋不住ＡＩ的瞬間運算，反而加劇考題冗長的已有亂象。

七月底大考中心預告修正一一六學年簡章，拍板配戴、攜帶智慧型眼鏡一律不計分，情節重大取消考試資格。筆者建議應從法規落實「零容忍」，對智慧型眼鏡及微型傳輸設備設立專條列管，明確界定「意圖即違規」，只要配戴具備拍攝或傳輸功能的裝置入場，無論是否開機或遮蔽，一律取消考試資格。

其次，科技舞弊需以科技反制，考場防線應導入「被動屏蔽」與「ＡＩ監測」雙重機制。考量主動發射干擾訊號在通訊法規上限制極多，「被動式建築防護」則是合法且無輻射爭議的解方。

試務單位可在考場玻璃貼上導電防電波膜，並於牆面塗刷防護漆，形成「被動式法拉第籠」，大幅減弱室內連外的網路訊號，讓ＡＩ眼鏡無法將考題傳出。

此外，應「以ＡＩ反制ＡＩ」，在考場監視系統中導入影像辨識模型與感測科技，分析各種異常姿態與聲音；最後，國際大型考試早已採取強硬的物理與制度防線，值得台灣借鏡。英國聯合考試委員會面對微型設備氾濫，自二○一八年左右便開始嚴禁任何智慧裝置，甚至連傳統的「指針手錶」都全面禁止，徹底消除現場判定設備屬性的模糊空間。法國教育部門在應對高中會考的作弊問題時，大規模導入無線電波偵測設備等手段，主動捕捉考場內的隱蔽通訊訊號。

遏止ＡＩ舞弊，靠的是物理阻斷與嚴格的科技執法，才是維護考試公平的根本之道。

科技 大考中心 素養

延伸閱讀

分科測驗考生戴AI眼鏡遭取消資格 大考中心建議教室裝阻斷器屏蔽防作弊

大考戴AI眼鏡重罰！ 大考中心拍板明年配戴不計分情節重大取消考試資格

116學測、分科簡章公告 攜帶AI眼鏡視同舞弊不計分 拒交出取消資格

川習會前 AI議題成中美談判新戰線

相關新聞

讀家觀點／中國科技崛起 世界進入新競局

最近中國大陸接連出現三項高科技重大突破，既震撼全球科技產業，也再次引發各界對中美科技競爭的高度關注。短短不到一個月內，從記憶體、人工智慧到半導體設備，三項重大發展接踵而至，反映中國科技自主化正加速進行，也讓全球重新評估中國在高科技領域的實力。

當公權力「關切」創作 傷及民主法治

民主社會最珍貴的資產，不只是選舉制度，更是人民能夠安心批評政府、諷刺執政者的言論自由。然而，民進黨執政以來，屢屢利用國家公權力對人民施壓，讓執法機關介入政治言論，進而形成寒蟬效應。遠的如數年前台大教授蘇宏達因批評故宮政策而遭約談；近的則有諷刺政府處理毒油事件的ＡＩ短片「油不得你」遭刑事局關切，引發社會高度爭議。

當AI用親人的聲音…長照需法制界線

台灣已正式進入超高齡社會，無論是政府或民間機構，都卯足力氣來推動長照3.0。而在缺人的壓力下，似乎把所有可以替代的勞務工作都寄望於ＡＩ來承擔。

迎戰AI舞弊 科技監考須升級

一一五學年分科測驗發生考生配戴ＡＩ智慧眼鏡應試遭查獲，經大考中心決議取消資格。此事件宣告升學考試防弊已正式進入「高科技隱蔽戰」階段。僅憑肉眼監考的防禦已顯不足，全面重構防護體系，需從法規制度與考場科技環境雙管齊下。

僑委會未答的問題 考察行程很充實…那成果呢？

立院朝野再掀公費出國考察爭議，民眾黨立院黨團質疑陸委會、僑委會等部會的一些出訪報告內容過於簡略；僑委會委員長徐佳青回應，實際行程涵蓋多國交流、僑務訪視與合作推動，具高度公務價值。

中央官員各種宣傳洗白…當年誰說「食安即國安」

關乎致癌風險的毒油風波吵嚷至今，竟仍無一個官員為此負責，這種荒謬現象令人困惑。按理說，年底九合一地方選舉將至，究竟是誰讓官員有天大膽子，敢如此肆無忌憚，不怕耽誤執政黨選情？抑或執政黨認為選情與此無關？若答案是後者，那就是人民的問題了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。