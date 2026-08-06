當AI用親人的聲音…長照需法制界線

台灣已正式進入超高齡社會，無論是政府或民間機構，都卯足力氣來推動長照3.0。而在缺人的壓力下，似乎把所有可以替代的勞務工作都寄望於ＡＩ來承擔。

確實ＡＩ影音技術在陪伴長者方面扮演愈來愈重要的角色，如可透過語音助理即時對話與情感支持，或利用虛擬角色陪伴長者活動、提供生活提醒，甚至能自動生成懷舊影片來喚起長者的美好回憶。

筆者的恆春車城住宿型長照園區位處偏鄉，人力招募嚴峻，格外仰賴ＡＩ。依工程師設計，已可按住宿者臨場需求，提供「仿親屬影音」的對答，讓長者能隨時聽到親屬溫馨貼切的對答聲音。

最近因「模仿某政治人物聲音」爭議，讓ＡＩ仿音的議題又浮上檯面，這問題以後一定會愈來愈麻煩。如仿音後的產品是否牽涉洩漏個資？仿音內容如果和「聲音本人」意旨不符，是否會踩到「偽造文書」紅線？甚至如果接收者因仿音內容，做出不正確的判讀而造成「財務分配或繼承」上的錯誤與損失，其親屬如何提出仲裁的合法事證？在使用ＡＩ仿音之前，要打消這些疑慮，就必須有周詳、合規、合法的規範依據。

為因應未來「ＡＩ仿音」在長照單位可溫馨並合法使用，筆者有三項建議。其一，由政府出面，邀集長照相關單位，針對長輩在醫療層面、心理層面所有常見之健康或醫療方面的需求，訂定ＡＩ仿音的使用範疇。

再者，參考國外規範內容，融入本土化需求，定出一套符合我們國情的指引原則；最後，可選擇小區域的示範區，收集一些臨床數據及實際面臨的瓶頸，作為法規面的參考依據。

ＡＩ如能讓使用者安心使用，相信一定可以打造更完美的長照新境界。