聽新聞
0:00 / 0:00

當公權力「關切」創作 傷及民主法治

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）
「油不得你」製作人韋淳祐（右）被查水表，他說，認識了什麼叫國家機器；言論自由不是誰賜的，司法應該是天平，不該是誰手上的工具。聯合報系資料照 翁至成
「油不得你」製作人韋淳祐（右）被查水表，他說，認識了什麼叫國家機器；言論自由不是誰賜的，司法應該是天平，不該是誰手上的工具。聯合報系資料照 翁至成

民主社會最珍貴的資產，不只是選舉制度，更是人民能夠安心批評政府、諷刺執政者的言論自由。然而，民進黨執政以來，屢屢利用國家公權力對人民施壓，讓執法機關介入政治言論，進而形成寒蟬效應。遠的如數年前台大教授蘇宏達因批評故宮政策而遭約談；近的則有諷刺政府處理毒油事件的ＡＩ短片「油不得你」遭刑事局關切，引發社會高度爭議。

「油不得你」使用ＡＩ深偽技術模擬政治人物聲音，諷刺政府處理毒油事件，恰逢凱道舉辦大型「反毒油」抗議活動，更使其受到關注；就在此時，員警登門拜訪製作人住處，並建議「自行評估是否調整或下架」。消息曝光後，當局表示是因有人檢舉涉及ＡＩ深偽內容，強調只是為保全相關證據。

然而，真正值得社會討論的，並非影片本身是否辛辣，而是警方究竟依哪條法律，可以對尚未確認違法的政治評論作品進行如此大剌剌地介入與關切。

若影片確實涉嫌違法，那麼依法通知、蒐證、移送，都是法治國家的正常程序；但是若連適用法條都尚未明確，僅因有人檢舉，警方便直接接觸創作者，甚至建議其下架作品，便容易令人質疑，這究竟是依法行政，還是行政權力對言論自由的「提前干預」。

尤其值得注意的是，「建議」二字看似溫和，卻具有極大的「公權力壓力」。即使沒有正式偵辦、沒有搜索票、也沒有任何強制處分，一通電話、一趟家訪，都可能讓創作者擔心後續遭到調查，進而自行刪除作品。這種不需正式審查便能產生自我審查的效果，正是民主社會最應警惕的寒蟬效應。

近年來，ＡＩ深偽技術快速發展，各國都在思考如何兼顧科技治理與言論自由。利用ＡＩ冒充他人從事詐欺、散布假訊息或影響選舉，確實應依法規範；但政治反諷、戲仿與評論，向來也是民主社會言論自由保障的重要範疇。若政府刻意模糊「實際犯罪」與「政治表達」的界線，而讓執法機關站到第一線介入內容審查，那麼未來任何批判政府的創作，都可能因一紙檢舉而面臨警方「關切」，這對民主法治絕非健康發展。

台灣曾走過戒嚴時代，深知國家權力介入言論所造成的傷害，因此民主化後始終強調依法行政、程序正義與比例原則。正因如此，警察的角色應是依法偵查犯罪，而不是判斷哪些政治作品可以存在、哪些內容應該消失。否則，即使沒有正式查禁，只要創作者普遍擔心遭到警方關切，言論自由便已受到實質侵蝕。

一個成熟的民主社會，不在於政府是否受到批評，而在於政府如何面對批評。唯有讓公權力始終保持謙抑，讓法律成為保障自由而非製造恐懼的工具，台灣方能守住引以為傲的民主價值，也才可以避免人民因擔心「下一個被敲門的是自己」，而逐漸失去表達不同意見的勇氣。

公權力 創作 蘇宏達

延伸閱讀

AI開始做政治決策，人類還能治理國家嗎？ 一場民主體制前所未有的挑戰

郭信良再因政治獻金被偵辦起訴 國民黨議員：有「趕盡殺絕」的感受

【專家之眼】「欠依法」動全身 毒油風暴何時了？　

究責個案 但社宅政策不能停步

相關新聞

讀家觀點／中國科技崛起 世界進入新競局

最近中國大陸接連出現三項高科技重大突破，既震撼全球科技產業，也再次引發各界對中美科技競爭的高度關注。短短不到一個月內，從記憶體、人工智慧到半導體設備，三項重大發展接踵而至，反映中國科技自主化正加速進行，也讓全球重新評估中國在高科技領域的實力。

當公權力「關切」創作 傷及民主法治

民主社會最珍貴的資產，不只是選舉制度，更是人民能夠安心批評政府、諷刺執政者的言論自由。然而，民進黨執政以來，屢屢利用國家公權力對人民施壓，讓執法機關介入政治言論，進而形成寒蟬效應。遠的如數年前台大教授蘇宏達因批評故宮政策而遭約談；近的則有諷刺政府處理毒油事件的ＡＩ短片「油不得你」遭刑事局關切，引發社會高度爭議。

當AI用親人的聲音…長照需法制界線

台灣已正式進入超高齡社會，無論是政府或民間機構，都卯足力氣來推動長照3.0。而在缺人的壓力下，似乎把所有可以替代的勞務工作都寄望於ＡＩ來承擔。

迎戰AI舞弊 科技監考須升級

一一五學年分科測驗發生考生配戴ＡＩ智慧眼鏡應試遭查獲，經大考中心決議取消資格。此事件宣告升學考試防弊已正式進入「高科技隱蔽戰」階段。僅憑肉眼監考的防禦已顯不足，全面重構防護體系，需從法規制度與考場科技環境雙管齊下。

僑委會未答的問題 考察行程很充實…那成果呢？

立院朝野再掀公費出國考察爭議，民眾黨立院黨團質疑陸委會、僑委會等部會的一些出訪報告內容過於簡略；僑委會委員長徐佳青回應，實際行程涵蓋多國交流、僑務訪視與合作推動，具高度公務價值。

中央官員各種宣傳洗白…當年誰說「食安即國安」

關乎致癌風險的毒油風波吵嚷至今，竟仍無一個官員為此負責，這種荒謬現象令人困惑。按理說，年底九合一地方選舉將至，究竟是誰讓官員有天大膽子，敢如此肆無忌憚，不怕耽誤執政黨選情？抑或執政黨認為選情與此無關？若答案是後者，那就是人民的問題了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。