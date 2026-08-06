讀家觀點／中國科技崛起 世界進入新競局

最近中國大陸接連出現三項高科技重大突破，既震撼全球科技產業，也再次引發各界對中美科技競爭的高度關注。短短不到一個月內，從記憶體、人工智慧到半導體設備，三項重大發展接踵而至，反映中國科技自主化正加速進行，也讓全球重新評估中國在高科技領域的實力。

首先是長鑫存儲成功掛牌上市。上市首日股價大漲，市值迅速攀升達四千六百億美元，已成為全球第四大記憶體公司，僅次於三星電子、ＳＫ海力士及美光。此次ＩＰＯ募資約八十六億美元，未來將持續投入擴產與技術研發。若持續提升產能，不僅可能改變全球ＤＲＡＭ市場供需，也有機會超越美光，躍居全球第三大記憶體廠。

第二項突破來自ＡＩ。中國ＡＩ新創公司「月之暗面」推出開源大型語言模型Kimi K3，表現和美國ChatGPT、Claude、Gemini接近，價格卻便宜三倍。在成本、效能及開發彈性方面展現強大競爭力，目前已有大量美國公司採用；美國全力圍堵封鎖，卻仍擋不住中國在科技的突破。「月之暗面」成立僅三年，創辦人楊植麟取得美國卡內基美隆大學博士學位，是近年中國高階科技人才回流的代表之一，也凸顯人才正逐漸成為中國科技發展的重要優勢。

第三項突破則來自半導體設備。華為關係企業宇量昇公司傳出今年已生產五台自主研發的「浸潤式深紫外光曝光機」（ＤＵＶ），明年量產廿台，代表中國半導體設備自主化已跨出重要一步。美國透過出口管制限制中國取得先進設備，希望延緩其晶片製造能力，但科技封鎖反而促使中國加快自主研發。若未來ＥＵＶ曝光設備也取得突破，中國半導體自主供應鏈將更加完整。

從上述三項發展可看出，中國大陸在全球科技競爭中的實力已逐漸嶄露頭角。美國擁有全球一流的大學、研究機構、創新企業，在基礎科研與創新上仍保持領先，近年也透過「晶片與科學法」等戰略計畫加大科研資源，希望鞏固其科技優勢。然而，美國聯邦預算仍有相當大比例投入國防與軍備，而軍事費用又與軍工產業及政治利益深度綑綁，要想調整預算配置以增大科研比例並非易事。相較之下，中國近年以國家之力投入科技、教育及產業升級，差別立見。再加上中國大陸有龐大的人才後盾及較低的人工成本，即使投入與美國相同的資金，往往能產生更大的效益。

近年美國透過關稅、出口管制及供應鏈重組，希望延緩中國科技發展，但歷史一再證明，技術封鎖或許可延緩一時，卻未必能阻止最終發展，有時反會成為激勵對手加速自主化的動力。

歷史提供一個值得深思的啟示。中國自行開發原子彈，在一九六四年成功試爆；然而從原子彈發展到氫彈，卻只用了二年七個月，在一九六七年中便完成技術跨越，展現掌握核心技術後快速突破的能力。同樣的過程美國卻花了七年多。今天在ＡＩ、半導體及其他高科技領域，是否也將出現類似的加速效應，值得持續觀察。

科技競爭從來不是短跑，而是攸關人才、教育、科技、產業、資金及國家戰略的長期競賽。過去中國完成的是「製造崛起」；未來全世界關注的，將是它能否完成「科技崛起」。無論最終結果如何，中國已成為全球科技競爭中不可忽視的重要力量。未來全球科技、經濟乃至地緣政治的版圖，很可能都將因這場中美科技競逐而出現新的變化，值得持續觀察。