我們的政務官從幾時開始，把「一天都沒休息」當成免罪金牌？在正常國度，這句話該由勞動檢查員記錄存證、開罰雇主；在台灣，卻成了官員自證清白的勳章。

僑委會委員長徐佳青向鏡頭證明，廿六天內跑了十個地點，連喘息都被標記為奢侈。如此敬業，若換成超商計時人員，恐怕早已登上裁罰名單；唯獨換成政務官，苦勞便自動升格為功勞，在野黨的質疑，也順勢降格為「無端指控或抹黑」。

至於三段夜航「當然要坐商務艙」的坦然，與稍早力陳「整趟行程能省則省，甚至有外交人員認為，以部長級身分不應搭乘經濟艙」的委屈，兩種語氣輪番登場，倒像同一齣戲臨時換了劇本，導演還沒來得及對台詞。而「電影看不到十分鐘就離席」的苦情戲，其實無須演得這樣賣力；真正的高潮，是把一場僑界自費募款的甜點品鑑與電影座談列為「機密」。原來法國總統府的甜點軼事，比差旅明細更值得動用國家機器保護。

弔詭之處在於，這套保密邏輯經不起自己的檢驗。在野黨索得的完整版報告廿二頁，並非她口中「卅多頁」。同期陸委會副主委沈有忠的越南行報告亦僅數頁，可見「懶得寫」從來非一人專利，而是集體美學。

僑委會前委員長陳士魁提醒，自己任內報告皆送立院教委會備查，「我們是坦蕩蕩的」；相形之下，僑委會出國預算由民國一一一年的一千六百餘萬膨脹至逾兩千萬，交代反倒愈發精簡。制度就此養出「你只能看我准你看的」雙軌報告：用「機密」兩字，把究責變成猜謎—猜對算你厲害，猜錯算你抹黑，猜中要害則直接被嗆「不知道怎麼當立委」。

然而真正史詩級的荒謬，藏在時間的迴聲裡。據台北市議員游淑慧整理，當年徐議員以索資聞名：一句「周周休三天」讓勞工局長蘇盈貴百口莫辯，高院判決記載其數字與局方資料不符，媒體最終刊登道歉啟事；一句「軍火商黑錢」讓時任台北市副市長的吳秀光背負汙名，檢方查後不起訴；一句「貓纜一千六百萬不翼而飛」，北檢清查兩年，簽結認定無公務員不法。

先定罪、後找證據，曾是最鋒利的武器；那時的她想必未料到，多年以後，這把刀會轉過來抵住自己的咽喉，而她面對詢問時的第一反應，竟是自詡「索資佛地魔的師傅」是種榮耀。尼采說，凝視深淵過久，深淵將回以凝視；雨果筆下那些審判他人的法官，最終無一不站上被告席。制度的悲劇從不在於誰對誰錯，而在於每個掌權者都堅信，鏡子只該照著別人—直到有一天，鏡子悄悄轉了過來。

馬克吐溫說，歷史不會重複，但會押韻。台灣政壇這齣戲，韻腳格外工整。當年的獵巫者，如今喊著自己被獵巫；當年靠索資起家的政治明星，如今還嫌別人索資的功夫不到家。那廿六天、一一五萬元，以及那部至今無人知道結局的電影，或許正是最精準的隱喻：整齣戲從頭到尾，觀眾都比主角更清楚故事會怎麼收場。

畢竟，劇本正是徐委員長當年一字一句寫下的，如今不過輪到她親自主演。全台灣的觀眾，只需一張報紙的票價，就能靜靜欣賞這場遲來廿年的因果循環，順便旁聽一堂免費的政治倫理課。