究責個案 但社宅政策不能停步

近日，住宅租賃相關企業發生債務及公司治理爭議，引起投資人、房東、房客與社會各界高度關注。面對此類事件，政府應迅速調查，企業也應公開說明，任何違法失信或資訊揭露不實的行為，都必須依法究責。然而，在責任尚未完全釐清之前，社會也應避免將不同法人、不同契約關係及不同營運體系混為一談，造成不必要的市場恐慌。

現代公司治理最基本的原則，是法人具有獨立人格。股東、投資公司、關係企業與實際提供住宅服務的公司，即使存在股權或人員關聯，法律責任、債權債務與營運風險仍應依個別公司的資金流向、契約內容與決策行為判斷。股東或關係企業出現財務問題，並不當然等於被投資公司必須承擔相同債務；同樣地，公司主張財務及營運獨立，也不能只靠聲明，而必須以帳務、銀行金流、契約履行情形及第三方查核加以證明。

因此，這起事件的處理原則應是「精準究責、避免外溢」。投資人的權益必須保障，資金募集、用途與資訊揭露應全面調查；但房東租金、房客押金、住宅修繕與租賃服務，不能因其他企業的債務爭議而受到中斷。真正的正義，不是把所有具有關聯的人與公司一併定罪，而是讓責任落在實際決策、使用資金及違反法律義務的主體。

更重要的是，不能因為單一企業事件，就否定社會住宅與包租代管政策。社會住宅政策是台灣回應高房價、高租金、青年居住困難與弱勢家庭安居需求的重要制度。

它不只包括政府直接興建住宅，也包括包租代管、租金補貼、住宅修繕、租賃糾紛協助與居住服務。若因個別事件而收縮政策，最先受到影響的，往往不是應負責的企業或個人，而是需要穩定居住的房東與房客。

政府此時應做的，不是停止政策，而是強化制度。對承接社會住宅或管理大量租賃住宅的業者，應建立客戶資金專戶、押金信託、關係人交易揭露、定期財務查核及重大異常通報機制。若業者發生財務或治理危機，也應設置緊急服務移轉機制，確保租金支付、押金返還及房客服務不中斷。

企業方面，則應以透明資訊重建信任。除說明公司治理調整外，更應主動公布租金支付、押金管理、契約履行及資金隔離情形，必要時接受會計師或獨立第三方查核。只有以可驗證的資料證明營運穩定，才能避免其他法人或股東事件持續擴散。

維護產業，從來不是包庇個人；保障社會住宅政策，也不是降低究責標準。正確的方向，是依法追查投資爭議、區分不同法人責任，同時維持租賃住宅服務與社會住宅政策的正常運作。

個案必須調查，責任必須釐清，但社會住宅不能停步。台灣真正需要的，是更透明的公司治理、更精準的監理制度，以及一套不因單一企業事件便受到動搖的住宅政策。