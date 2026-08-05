拒公帑養怪 速推租金信託

近年台灣租賃市場高舉「居住正義」旗幟，在政府編列龐大預算補助下，包租代管產業迎來爆發式成長。然而，近期龍頭業者關係企業驚爆高額債務兌付危機、高層異動切割，讓信任政府標案背書的房東與投資人陷入恐慌。這徹底擊碎了民眾對特許產業的信任，更揭開「政府拿納稅人錢養大怪獸，怪獸轉頭坑殺市場」的荒謬圖景。

這場系統性風暴，絕非單一業者的偶發意外，而是「業者良心失守」與「主管機關監管失職」交織的必然結果。

首先，政策美意變質，官方公信力淪為「吸金護身符」。政府為了衝高社會住宅績效，每年挹注數以億計的公帑補貼業者。業者獲得「內政部標案」、「地方政府指定廠商」的光環，等同取得最頂級的官方背書。民間投資人與房東因相信政府已嚴格把關，才放心交付資產。然而，政府給予補貼時，未建立關係企業財務的聯防徵信機制，無意間成了商業怪獸最穩固的護衛。

其次，良心徹底失守，巨額「租金池」變成擴張槓桿。寄望業者的「自律與良心」無疑是極脆弱的假設。包租代管業者規模達上萬戶時，每月經手的租金與押金動輒數億元。在現行制度未強制實行「租金信託專戶」的漏洞下，業者帳戶內停泊著巨大的資金。若代收資金被當成自有資金，業者便可能將本應專款專用的租金，拿去投資高風險項目、購買不動產，甚至借貸給關係企業進行高槓桿運作。

一旦轉投資失利，業者便可利用《公司法》的「法人獨立性」建立財務防火牆，發布切割聲明。這種將暴利留給自己、把風險甩給房東與投資人的行為，正是商業道德與企業良心的徹底崩塌。

再次，監管形同虛設，把「類金融業」當小服務業看管。現行《租賃住宅市場發展及管理條例》的核心缺陷，在於主管地政機關僅將包租代管定位為單純的不動產服務業，只查驗營業登記、管理師證照與定型化契約，完全忽視其「掌管龐大資金沉澱」的金融屬性。地政機關無權查核業者帳戶流向，金管會又將其視為非金融特許事業難以介入，導致數億元租金池處於完全無人監管的灰色地帶。

最後，拒絕公帑養怪，速推「租金信託」建立法規鐵籠。制度設計的初衷，本該是「用鐵鏈把老虎鎖在籠裡」；現行體制卻是「拿納稅人的錢餵養業者，再寄望業者憑良心不咬人」。

事已至此，主管機關若持續以「民間民事糾紛」推諉卸責，只會繼續傷害民間信心。政府必須即刻進行制度補牢，包含強制推動包租代管租金與押金實施「銀行信託專戶」管理、建立跨部會財務聯合監管，並嚴查是否存在利用政策背書進行民間吸金的灰色行為。唯有嚴密的法規籠子，才能阻止下一個公帑養出的怪獸繼續坑殺市場。