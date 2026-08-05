毒油衝擊食安 食品業ESG壓力測試

中聯油脂事件波及泰山、福壽、福懋等上市公司，也波及眾多下游廠商，堪稱對台灣食品企業ＥＳＧ治理的集體壓力測試。

從公司ＥＳＧ或永續報告書來看，食安幾乎是每家企業最重要的承諾；內容包括供應商評鑑、原料驗收、實驗室檢驗、國際食安認證、產品追溯、模擬回收、危機通報與法規遵循，有些公司甚至獲得企業永續報告獎或永續相關獎項。

然當問題油品流入供應鏈，部分企業雖曾檢出異常，卻未能立即停止使用、通報主管機關及全面啟動回收機制，顯示真正的問題不在於「有沒有制度」，問題是制度能否在關鍵時刻發揮作用。對廠商而言，首先必須承認，國際認證、永續報告與獲獎紀錄，都不能成為免責證書。

食安不是報告書中的專章，也不是年度稽核前準備好的文件，而是每天採購、驗收、製程、檢驗與出貨的決策。當檢驗結果出現異常，企業應採取「先停止、先通報、再確認」的原則，而不是等待複驗、內部討論、評估商譽損失。尤其泰山、福壽、福懋同為中聯油脂股東，更應檢討是否因長期合作或關係企業身分，而降低了對供應商的風險警覺。法律上的獨立法人，不應成為切割ＥＳＧ治理責任的理由。

對政府而言，食安監管不能只依賴企業自主管理與事後裁罰；主管機關應重新檢視高風險原料、油脂製程與大型供應鏈的監測機制，包括提高特定汙染物的抽驗頻率、強化批次追溯、要求異常檢驗即時通報，並建立跨縣市資訊共享平台。更重要的是，裁罰不能只看最終產品是否超標，也要追查企業何時知道、誰作決策、為何延遲通報，以及董事會是否掌握。只有從個案責任追到治理責任，才能避免問題被簡化成基層人員的「操作疏失」。

對消費者而言，也不宜把所有責任都寄託在品牌知名度、認證標章或永續獎項上。消費者有權要求企業公開問題批次、流向、回收數量、檢驗結果及改善措施，也應關注企業後續是否修正制度，而不是只發布道歉聲明。企業資訊透明，利於消費者作出理性選擇；市場能糾正隱匿、延遲與治理失靈，業者才會真的重視食安。目前大豆油遭汙染原因仍待調查，但延遲通報、異常資訊未即時升級、供應鏈監督不足，顯示這絕非單點錯誤，而是管理制度失靈。

中聯油脂事件凸出了問題：永續報告書雖明白寫著「品質零妥協」、「從農場到餐桌流程把關」、「即時通報」，但業者在需付出高昂代價的時刻，是否仍願意作出對得起消費者的決定？唯有能做到這一點，ＥＳＧ才是企業值得信任的證明，而不只是漂亮的報告。