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川普的惡夢！伊朗新戰略「漸進式升高衝突」跟美國耗 不正面硬槓

發現了噤聲就沒事？不懂台糖邏輯

聯合報／ 林清汶／大學教授、法律事務所顧問（台北市）

台糖人員於五月十一日赴台中中聯公司進行取貨前送驗，五月十五日取得檢驗報告，得知苯駢芘為十四．七ｐｐｂ、高於規範標準二ｐｐｂ，五月十八日即告知福懋，該槽粗油不符合提貨標準而拒收，之後福懋也換貨給台糖。台糖表示這批「未進貨」問題原料，並非食安法所要通報的「食品」範圍。

台糖認為依食安法第三條第一款，「產品」及「原料」分屬不同概念，不適用食安法第七條第五項的通報義務；經濟部亦指出，食安議題需要更多人共同把關，但通報義務不應無限上綱；經濟部長龔明鑫強調，台糖只是買家，不是通報義務人，該批油品始終都在中聯廠區，就算要通報，也是中聯要通報地方政府；衛福部長石崇良更說：「現在說要去追究台糖、追究高雄市衛生局，我就不了解這個邏輯。」

食安 台糖 中聯

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