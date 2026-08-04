頂大校長赴美遴選爭議 待遇偏低 人才無法落地生根

清華大學校長高為元續任三天後，就到美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選，引發社會的誠信質疑和抨擊；中研院院士朱敬一更痛批，「這麼不要臉的校長，值得發動學運」。我以為高為元「他山望比這山高」，只是冰山一角，重要的是，台灣高等教育的體制跟系統都要全面檢討；從大學的定位、大學學費凍漲、大學教授待遇偏低，都要有革命性的改變。

擔任國立大學校長，每個月除了教授薪資，加上校長加給四萬左右，合計約略十五萬；因行政工作繁忙，同時顧及利益迴避，很難申請校外的國科會研究主持費、玉山學者外加薪資、彈性薪資獎勵，這些都是給教授的鼓勵。教授除了學校薪資，再加上外界演講費、審查費，長袖善舞的還可以找到獨董、顧問高薪，校外收入合計遠多於十一萬薪資。這也是大學裡的校長、院長、系主任，常找不到適才適所的人；到國外找，誘因不夠，也找不到人。

夏威夷大學的校長年薪約四十五萬美元，清華大學校長月薪差不多是十五萬台幣；另外，美國大學校長有房屋津貼、退休金提撥、業績獎金等配套，台灣的大學校長薪水則是國際笑話。高為元本身具有生物醫學工程的背景，又是高分子科學博士、美國醫學與生物工程院院士，曾在威斯康辛大學麥迪遜分校教書十八年，是稀缺的優秀人才，推斷他的薪資，在美國應可拿到年薪卅五萬美元，也數倍於清大校長的收入。

台灣的高等教育千瘡百孔，學費凍漲和教授待遇偏低是環扣的根源問題，歷任政府都將大學學費和水電費綁在一起，凍漲是唯一的選擇，擔心學費上漲會影響選票，所以都不願意面對問題，導致教授待遇普遍偏低；再加上，少子化與學校不斷退場，使得大學教授的工作變成高危險群。我的朋友從國立大學退休，轉到香港任教，薪資的數字較高，且幣值不同；也就是薪水約為台灣的四倍。

大學培養出來的人才，理當是社會棟梁，對國家未來發展會有關鍵性的影響。台灣的高等教育，把大學當作人人能上的普及化教育，造成齊頭式假平等，只求數量上的普及，但品質缺少嚴格管控，造成資源上的分配不均、濫用，與浪費。我曾參與評鑑一所國立大學的管理學院，院長很自豪的說，「我們學院的大學畢業生，英文可以從Ａ念到Ｚ」，所有委員面面相覷相對無語。

高等教育需要豐沛經費。要先從大學學費調漲開始，台灣要告別大學低學費政策，天下沒有白吃的午餐，有充裕經費，大學才能做長遠發展規畫、調整教授待遇、網羅更多好教授、添加設備、好好教育英才，這才能健全大學教育發展。中國大陸的清華大學，一年預算是一六八○億台幣 ，約是全台灣教育總預算的三分之一；台灣清華大學全年預算約一百億。相去不可道里，所以網羅的師資和培育的學生，也會有很大的不同。

台灣目前大學缺乏經費、教授待遇偏低、造育英才無法落地生根，這會是台灣的國安危機；現在不力挽狂瀾，未來連撥亂反正的機會都沒有。