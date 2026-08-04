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頂大校長赴美遴選爭議 改革制度 獲聘校長簽承諾書

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學榮譽講座教授（台北市）

清大校長高為元第二任期才剛過三天，他就以候選人身分參與夏威夷大學馬諾阿分校校長決選。他最後落選，繼續回清大掌舵。消息在七月底曝光後，引爆各方強烈反應，一位頂大校長剛獲續任，即試著謀求他職。這場風波暴露的，是國立大學校長遴選制度長期積累的問題。

清大校方聲明措辭謹慎，稱此事為「個人決定」，強調校務均未受影響。教育部則表示，現行《大學法》及人事法規並未明文禁止國立大學校長任內參與他校校長遴選。但制度沒有禁止，不等於這樣做合乎期待，更不等於制度沒有問題。

問題的核心，首先是遴選程序缺乏承諾機制。現行《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》要求候選人揭露資訊，也強調遴委會委員利益迴避，但沒有要求候選人獲選後簽署任何承諾聲明。一位頂大校長，可以在續任三天後以候選人身分出現在另一所大學的決選現場，這在台灣的制度框架下竟完全合法，只能說明制度對「誠信」的要求幾乎是零。許多國家的政府機關或公法人，高層主管在就任或連任後一定期間內，原則上不得向外求職，或至少須事先申報、取得同意，台灣的國立大學校長卻連這道門檻都沒有。

有評論認為，人往上爬完全合理，因為美國大學校長的薪資完全市場化，哈佛、ＭＩＴ的校長年薪以百萬美元計，據說夏威夷大學也有四十五萬美元，個人追求更高待遇本是常態。台灣的公立大學校長是公務員體制下的職務，薪資受法規嚴格規範，校長負重責大任，薪水卻只比一般教授多個微薄的職務加給，付出與收穫不成比例。在這種薪資結構性落差下，優秀人才為何要留在台灣當校長，恐怕連問都不用問。

台灣的公立大學校長採齊頭式薪資制度，缺乏個別談判的彈性，長期不利於延攬及留住具國際競爭力的人才。但解方絕不只是「情勒」校長要有奉獻精神，奉獻精神固然可貴，但不能成為壓低待遇的遮羞布。如果我們期待大學校長具備世界級格局與能力，卻給他普通教授等級的誘因，就是種制度的自相矛盾。

改革的方向其實不難想像，在遴選程序上，應明確要求校長候選人在獲聘或通過續任程序時，簽署誠信承諾書，聲明在任期內若欲參與其他機構的類似職位遴選，須事前向遴委會或校務委員會揭露並取得同意。若無意信守，則應主動辭去現職，方可自由競爭。這不是剝奪個人的就業自由，而是要求公職人員在獲得公共信任後，以更高的誠信標準回應。

在薪資結構上，教育部應正視校長職與一般教職在責任量級上的本質差異，考慮將校長薪資與教授薪資脫鉤，建立獨立的職務薪給制度，並依學校規模（否則台大校長與數千人的小校法定薪資一樣）、研究能量、國際排名等指標設計適當的薪資區間，讓薪資能反映真實的責任與期待。這樣的改革在公務人員體制內確有難度，但不應以難為由就躺平不動。

高為元事件風波終將平息，但若制度不改，下一次的困窘只是早晚的事。台灣的頂尖大學若想在全球高等教育競爭中站穩腳步，就不能靠道德感召撐起治校骨架，而須靠清楚的制度設計給出合理的期待，也給出相稱的對待。

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