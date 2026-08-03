棄守南海領土主權 放棄聲索話語 誰信賴政府有保台決心

菲律賓宣布在民主礁（陸稱黃岩島）劃設領海基線，無疑嚴重侵害我國南海主權，外交部非但未提出嚴正交涉，竟只回應媒體提問，不痛不癢指出相關協商不應排除台灣。如此做法形同自我棄守領土主權，放棄聲索話語，在南海領土爭端中邊緣化。

針對南海領土主權，中華民國劃設有十一段線，民主礁亦在其中；中國大陸則劃有九段線，並對黃岩島進行實質管轄，建有黃岩島國家級自然保護區。在兩岸一中框架下，從十一段線到九段線，反而證明兩岸之間非屬國際紛爭，而是歷史遺留問題。

然而，去年九月大陸對黃岩島採取單邊行動時，我外交部立刻上升到國際層次，以強硬聲明批評「中國無權對我國所屬民主礁採取任何不當舉措」，怒斥北京「單邊舉措凸顯其霸權心態」。但當菲律賓無視我方領土主張，片面在民主礁劃設領海基線，外交部卻刻意輕描淡寫菲方的侵門踏戶。

在民進黨政府眼中，親美的菲律賓政府，自然屬於理念相近的「民主盟友」；問題是，此盟友卻從來不將我方放在眼中。今年五月底，菲律賓與日本自行啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層劃界談判，範圍包括台灣島以東海域，同樣未把我方納入談判對象。民進黨政府第一時間竟「予以肯定」，外交部長林佳龍還聲稱「不損及台灣權益」。一言一行都是在「出賣」我方固有經濟海域之劃界，也等於將漁民權益拱手讓出。

可是，民進黨政府在大陸透過海警與海巡船隻在台灣以東海域常態化執法後，竟又一夕甦醒，強勢表態「中國無權置喙」。一系列操作讓民眾看清，民進黨政府將領土主權做為「台獨」與「兩國論」籌碼，為了「抗中」，就算犧牲領土主權予菲方亦在所不惜。

今年是南海仲裁案十周年，事實上該仲裁案完全脫離事實，連由我方實質管轄的太平島都被否定為島嶼。按理說，我方應據理力爭，並展現該仲裁案不公不義之立場，但外交部還是將矛頭指向對岸，彷彿事不關己。甚至在發言人的話語中，都遺忘了釣魚台與太平島為我方領土，只忙著否認「一中原則」。

從經濟海域劃界，到南海仲裁案十周年，再到菲律賓於民主礁劃設領海基線，民進黨政府一路以來，都是在向國際社會展現自身軟弱無力、卑躬屈膝的面貌。除了抗中之外，對其他領土主權不聞不問，放任周邊國家鯨吞蠶食，怎還好意思高舉「台菲友好」與「台日友好」等旗號？

當日本熊本發生震災後，賴清德總統第一時間以日文慰問，外交部也迅速啟動募款帳戶，呼籲台灣民眾慷慨解囊。但類似的效率，完全不見於對民主礁領土主權之捍衛與維護，只將心力放在意識形態價值觀外交的政治宣傳。

由此來看，民進黨政府高分貝宣傳的「保台」路線，也形同自我破產，因為連民主礁遭菲方強占，我政府連一聲抗議都顯得膽怯吝嗇。當台灣被霸權國家當成砲灰棋子時，又要民眾如何相信政府「保台」的決心、意志與能力呢？

一九七○年代「保釣運動」風起雲湧時，台灣大批保釣學生喊出「中國的土地可以征服而不可以斷送！中國人民可以殺戮而不可以低頭！」在民進黨政府「去中國化」的政策洗禮下，政治人物早已沒有兩岸合作保衛領土主權的民族脊梁。如今連民主礁的守護都置若罔聞，足見「賣台」的從來不是別人，根本就是手握權力的政客。