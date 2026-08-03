讀家觀點／單項運動協會治理轉型 勢在必行

今年可說是國內單項運動協會的大選年，包括籃球、桌球、羽球、棒球等主流運動協會陸續完成改選；眾所矚目的中華棒協第十四屆理事長選舉，昨天由中信育樂公司副總經理周玲妏當選、成為棒協首位女領導人。由於各單項運動發展與協會的運作成效密切相關，許多協會的治理成為輿論關心議題。而各單項運動協會是民間社團組織，面對日益複雜的運動事務，運作轉型勢在必行。

全球運動發展係由最上層的國際單項運動總會、洲際性組織，至各國的國家運動協會組成。在這個體系下，各國單項運動協會採用「一國一會」的獨占結構，做為對接國際總會的唯一合法窗口與代理人。地方性的運動組織，如各縣市體育會單項委員會，則屬於國家協會分支。做為整體運動發展的核心，單項運動協會的功能涵蓋三大面向：

一、完善組織治理：落實「開放參與、專業營運、公開問責」，透過制度化運作與公開檢驗以建立社會信任，並在維護組織自主性的同時兼顧外部監督。同時，對於國際單項總會與地方委員會亦須建構良好互動，並積極參與國際事務，如履行會員義務、爭辦國際賽事、推動專業人才參與國際組織，藉此擴大決策發語權。

二、制定運動發展規範：對各年齡層運動賽季、代表隊運作管理、賽事籌辦、設施管理等議題制定管理作業流程，及在設施空間、器材裝備、競賽規則等面向訂定標準規範；建立中立的選、訓、賽運作體系，以保障參與成員權益、競賽公平性、安全性與專業品質等。

三、培育多元人才：頒布統一定義的裁判與教練考核規範，透過輔導與賦能帶動基層發展。建立教練、裁判的分級證照與定期增能制度，健全賽事行政與場務人員的標準作業流程，人才派遣及遴選須以專業為主。

不過，因時移世易，運動協會運作轉型迫在眉睫，未來工作應著重四大核心：一、人力結構變革與多元運用：引進具策略規畫、法規適應（如兒少權益保護）、行銷公關及運動科學應用的專業管理人才，與大學相關系所產學合作、補強人力素質，進而擴大行政作業能量及業務推動。

二、開源與生態系資源整合：調整過往過度依賴政府補助與單一財源的型態，主動結合企業贊助、社群媒體經營與品牌行銷，開發多元商業模式；同時強化中央與地方、政府與企業間的資源連結。

三、競技與全民兼具的發展模式：建構金字塔型發展模式，引進科學觀念及訓練設備，以保護選手健康、延長運動生涯、提升競技水準，調整「金牌至上」思維，減少學生運動過度訓練；彰顯參與運動的無形價值，厚植參與人口。

四、行政管理現代化：將數位工具應用於會員服務、賽務規畫、財務稽核與數據資產保存，建立客觀的績效評估機制，降低內部溝通與行政庶務的作業成本。

改選是各協會的關鍵時刻，在運動事務日趨複雜的當代，各協會不僅要深化「一國一會」下的垂直治理與國際連結，更須善用其獨占的代理人角色，建立公開透明的治理機制、落實運動平權與多元人才培育。協會的運作應加速專職化、數位化，朝向開源治理轉型；有效整合政府、企業、基層資源，進而連結國際、打造兼具競技實力、商業價值、社會價值的優質運動體系。