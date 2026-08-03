台灣科研被排擠 恐成南海失守破口

當第十一屆「我們的海洋大會」（ＯＯＣ）於今年六月在肯亞蒙巴薩落幕時，台灣學者原定參與國際保育交流，卻在對岸施壓下遭遇簽證遭撤、拒絕入場甚至留置的無理對待，令人憤慨。海洋本該是連結世界的橋梁，但在無休止的政治擠壓下，我方竟連在國際場域發聲都成奢望。但比外交挫折更令人憂心的是，面對南海局勢升溫，中共若連台灣的科研與治理也一併打壓，將使南海這處半閉海陷入無法可管的共有財悲劇。

南海為典型的半閉海，其四周封閉、水體交換受限，決定其生態系極度脆弱，任何單邊破壞皆不可逆；因此「聯合國海洋法公約」第一二三條明定，環繞半閉海國家應合作保育、保護環境及協調科研。以「南海內波」研究為例，面對海水升溫，內波就像海底冷氣機一般為珊瑚礁降溫。

然國內學者推演內波從巴士海峽打至東沙島的機制時，雖能藉由數值模擬，但面對廣袤海域，大陸擁有覆蓋全海域的深海觀測網與科考船，能精確掌握巴士海峽等上游源頭的動力數據，這正是台灣在深海盆地動態上匱乏的關鍵拼圖。相對地，大陸也需要台灣在東沙國際海洋研究站的島礁實測與微觀數據，以校正大尺度模式。半閉海需要協力治理時，中共卻將台灣這把關鍵鑰匙切斷，無異於自斷科研之臂，並將台灣推向與「外部勢力」合縱，反而蒸發了兩岸的共同歷史基礎。

回顧當前南海賽局，美、菲早已將「海洋環保與漁業透明度」做為打擊對手的法律戰工具。依據二○一六年「南海仲裁案」裁決，仲裁庭否定歷史性權利，並將填海造陸對珊瑚礁的破壞判定為違反環保義務。

面對法理戰，兩岸本該共同守護歷史上的「U型線」主張；然現實卻陷入僵局，台灣因「統戰」憂慮，對「U型線」法律主張反而自我噤聲；中共雖主張近似於「U型線」的「九段線」，卻連國際第二軌科學交流也對台灣趕盡殺絕。「U型線」主張若要在國際上站得住腳，對岸絕不能流於以力服人，台灣更無法僅靠史料來對抗西方話語；其正當性必須透過實質的共有財治理來確立。

面對仲裁案將法理爭議與破壞生態掛鉤的態勢，兩岸更應打破對立，藉由雙邊的科研與生態共享來共同主張「U型線」，並落實為公約第一二三條要求的「半閉海保護責任」；以此破解南海域外勢力的環保法律戰，將南海各方行為從主權之爭，轉化為低度政治性的生態共管。

科學沒有政黨輪替、生態不分九二共識，兩岸應體認到半閉海生態互依的本質，停止主權割喉戰，共同參與海洋研究，才能在氣候變遷危機中合作守住南海。