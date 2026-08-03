長者陷AI烏托邦 更要培養判讀力

生成式人工智慧的快速進步，讓人類正式進入「人人皆可創作」的時代。一篇文章、一張圖片、一段影片，甚至仿真主播的聲音，都能在短短幾分鐘內完成。ＡＩ確實大幅提升了工作效率，也降低了創作門檻，卻不是每個人都具備操作ＡＩ的能力，更不是每個人都擁有辨識ＡＩ內容的素養。

當ＡＩ生成的新聞、深偽影音、虛擬人物、情境影片等大量充斥社群平台，人們每天接收到的資訊，已不再只是「真假混雜」，而是「真假難辨」。不少年長者族群長時間沉迷ＡＩ短劇，甚至吃飯、睡前、上廁所都離不開手機，這種現象值得社會警惕。

過去我們擔心長者因為數位落差而無法使用科技，如今，更大的挑戰卻是「數位腦霧」；ＡＩ利用大量的情緒化劇情，快速地剪輯並配合逼真的人物生成與配音，不斷的刺激大腦產生「即時滿足感」，使閱聽者陷入持續滑動、觀看的循環。影片只是情緒消費，沒有思考且不斷占據注意力。

許多人原本以為數位沉迷只是年輕人的專利，ＡＩ時代卻完全改變了這項認知。數位原生世代雖然長時間接觸網路，反而較熟悉網路生態或商業操作；相較之下，中高齡族群往往更相信眼見為憑的畫面呈現。

尤其ＡＩ大量生成偽醫療知識、保健資訊、養生祕訣、投資建議等虛假內容，再配合標題渲染導致「注意力陷阱」；追求的不再是真實，而是不斷被演算法餵養的情緒刺激。

如今畫面取代文字，人們已習慣於以影像獲取資訊並理解外在世界；然當ＡＩ可以生成任何不存在的影像時，「眼見為憑」不但不再可靠，甚至還成為被操控的認知陷阱。

甚者，ＡＩ公司和內容機構將商業利益置於公共利益之前，使問題更加嚴重。許多大型ＡＩ模型正大量學習全球媒體、記者及各類創作者多年累積的內容，再重新生成新的答案與影音；真正投入採訪、查證、拍攝、編輯的專業媒體，卻反而失去流量、廣告與訂閱收入。

若優質新聞生產持續萎縮，ＡＩ內容卻持續擴張，社會將陷入一個由演算法和「ＡＩ反芻學習」建構出來的虛假資訊烏托邦。

各世代都必須建立媒體識讀素養，不能只教怎麼使用ＡＩ，更要教如何辨識ＡＩ；社區大學等樂齡教育不能只是推廣數位工具及３Ｃ使用技能，更應讓長者們親自體驗ＡＩ生成、理解深偽技術、學會查核資訊來源。媒體則應建立更明確的ＡＩ內容揭露制度，平台也應承擔演算法治理責任，降低虛構或惡意生成內容的傳播速度。ＡＩ教育不能只有提升效率，更重要的是培養判讀力。

科幻小說早已預言，人類最大的危機不是科技本身，而是真實與虛假界線的消失。

從《一九八四》對資訊操控的警示，到《銀翼殺手》暗示著「仿生人」是否也擁有屬於自己的潛意識、欲望及靈魂？科技愈進步，人類愈需要保持懷疑、查證和思辨的能力。ＡＩ可模仿人的語言、影像、情感，卻無法建立價值。未來社會不能只有演算法，更須追求真相、相信專業，守護人與人之間最珍貴的信任。