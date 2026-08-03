防治失智 須全方位安全網

台灣已邁入超高齡社會，失智人口持續增加亦是無可避免的趨勢。近來朝野立委推動「失智症基本法」立法，將失智防治、醫療照護、權益保障及跨部會合作納入制度規範，方向值得肯定，也顯示政府開始正視失智不只是醫療問題，更是人口老化下的重大社會議題。

許多人以為失智只是高齡者才會罹患的疾病，但近年也有少數中壯年罹患失智的案例；國內外亦有政府高層、企業主管等罹患失智的案例，凸顯失智與否和身分地位無關，任何人都可能發生。隨著平均壽命延長，失智人口增加是必然現象，政府切不可等問題擴大才亡羊補牢。

失智最大的衝擊不只患者本人，而是整個家庭。筆者曾有年長親屬因失智外出走失，家人四處尋找，最後在郵局發現其驚擾郵局人員，事後還得一再致歉。不少家庭都曾經歷，家中只要有一位失智者，即需全家投入照顧，不僅影響工作、生活，更造成沉重的心理與經濟負擔。

失智政策不能夠只停留在醫療照護，更應該建立完整的社會支持系統。

醫療方面應強化早期篩檢、及早診斷、持續治療；社福方面可比照長照制度，整合居家照護、日照中心、喘息服務及家庭照顧者支持措施；教育方面應加強失智友善觀念，減少社會歧視；警政與消防方面則應建立更完善的協尋機制，善用智慧定位、穿戴裝置及社區通報網路，提高尋獲失蹤者的效率。

此外，失智者也是詐騙集團鎖定的高風險族群。

近年來詐欺手法日新月異，失智者因判斷能力下降，容易遭受財產侵害，甚至被誘導辦理金融交易或簽署法律文件。因此，金融、司法、警政機關應該建立更完善的保護機制，例如強化異常交易關懷、運用監護及輔助制度、加強金融機構通報機制、完善法律扶助服務，降低失智者遭受詐騙或權益受損的風險。

預防更是最有效的對策，許多研究指出，規律運動、均衡飲食、控制三高、保持閱讀習慣、持續學習新事物，以及多參與公共事務、志工服務、人際互動，都有助延緩認知退化。打造「活躍老化」的生活環境，不只能提升長者生活品質，也是降低失智風險的政策途徑。

失智防治涉及衛福、內政、警政、教育、金融、交通、司法等多個部會，不能單靠任一機關。「失智症基本法」的意義不只是增加一部法律，更是建立跨部會聯防機制、明確規範政府責任，建構包含預防、醫療、照顧、協尋、防詐、權益保障等環節的完整體系。

社會超高齡化的當下，失智是政府乃至每個家庭都需正視的課題。朝野既已有高度共識，則此攸關千家萬戶的民生法案，即應盡速完成立法，並配合充足資源與具體配套，讓失智者獲得尊嚴、照顧者得到支持，把超高齡下的台灣社會織成一張綿密的失智防治安全網。