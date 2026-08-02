蘿蔔糕值得監委出動？

蘿蔔糕是庶民糕餅小吃，做法多樣，在非蘿蔔產地地區，則僅以肉燥、紅蔥頭為佐料，並未添加蘿蔔；南北交通發達後，大家來往頻繁，有部分人就以蘿蔔糕來泛稱所有的鹹糕了。這是約定成俗的稱呼，只要說清楚就可以了，就像不管有沒有含肉，許多人都以肉粽統稱所有的粽子。

可是蘿蔔糕是否含有蘿蔔，卻要勞動監察委員調查、監察院發布報告，如此難道沒有殺雞用牛刀之嫌？

監委關心庶民生活當然值得肯定，但將重點擺在顯非主要民生物資的蘿蔔糕上，則讓人難以理解。若基於維護國民健康的考量，對蘿蔔糕類的商品，政府機關要查的是，食用油脂是否符合標準、有無添加非法定的添加物（或添加量是否符合限值）等。若使用其他天然替代穀物，只要未違反健康，且業者說明清楚、顧客也願意接受，政府機關又何苦多管閒事？

舉例而言，鳳梨酥是大家很喜歡吃的糕餅，有些地方由於柚子生產過剩，因此比照鳳梨酥的做法拿來做柚子酥，口感也極佳。雖標明是柚子做的，可是卻有顧客上門點名購買時，說要買「柚子做的鳳梨酥」。可見，「鳳梨酥」已是同類型糕餅的通用名稱了。同樣道理，未含蘿蔔也稱為蘿蔔糕，只要無重大違反商業道德或危害民眾權益，亦無不可。

所以重點是產品標示，成分寫清楚「未含蘿蔔」，名稱則是約定成俗的，業者、顧客愛怎麼稱呼就怎麼稱呼。政府若管太多，反而會扼殺食品業者的創意。