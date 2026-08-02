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「攻心為上」的兩岸觀光

聯合報／ 黃慶祥／退休教師（屏東東港）

閱讀八月一日聯合報重磅快評「觀光逆差問題在哪，國人心知肚明」，分享一些個人感想。

十多年前在網上看過一個案例，某大學教授詢問一位來自中國大陸的學生「來台有何特別的感想」，該學生回答說：「我下飛機不久就被震撼到了，因為在台灣的街頭竟然可以懸掛批判總統（馬英九）的大型看板。」大家都知道，這場景不可能出現在大陸的街頭。前幾年，一位帶過大陸團客的導遊跟筆者分享：「晚餐前，大陸客都要求我趕快結束一天的行程，好讓他們在晚餐後可以看政論節目。」

政論節目的口水戰，於台灣民眾而言不見得理性，但此民主辯證的進行式不見於大陸的電視節目，難怪他們看得津津有味。

年底的地方選舉將屆，家附近的街頭巷尾，各式競選旗幟迎風飄揚；上頭的人物大到總統、小至民意代表，無一不有。再過些時日，百花齊放的場景勢必更加壯觀；這民主選舉的場景對大陸客而言也必將有相當的震撼性。

政府最近忙著在採購、自製各種先進武器，這本是無可厚非。但古人云：「攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。」開放兩岸觀光，放在海峽兩岸，倒不是說誰要瓦解誰，而是在彼此更深的交流與了解後，能更促進和平共處；此外，賴總統日前喊話的「務必達成來台國際客千萬人次目標」也可迎刃而解。至於國人前往大陸旅遊會有什麼問題？筆者有幾位球友都平平安安旅遊、快快樂樂回家。純粹飽覽風光，根本沒有什麼統戰的問題。

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