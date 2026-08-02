且看台灣客改變陸導遊

七月以來大陸航空公司恢復了四條兩岸直航航線，大陸國台辦發言人喊話台灣，表示大陸航空公司營運的成都至台中航線，平均載客率高達百分之九十五，期望「台灣方面取消對兩岸直航的不合理限制」；全國商總理事長許舒博近日也喊話政府開放更多赴陸熱門旅遊城市航點。陸委會則表示，台灣前往日本、韓國、泰國及越南等地的全面需求也都非常高，「只要在航權數量之內，航空公司可以自行決定要飛哪一條航線，陸委會不會去介入每一條航線的申請。」

陸委會或許未介入直航航線，但近期卻不斷透過國人赴陸失聯數字來「警告」民眾；更早在二○二四年六月廿七日起，即將中國大陸及香港、澳門的旅遊警示燈號調升為「橙色」。只是，筆者經常懷疑民眾知道旅遊警示燈的真正意義嗎？既然已知道陸委會將中國大陸及港澳地區的旅遊警示燈號調升、建議國人避免非必要旅行，但根據陸方數據，今年上半年國人赴陸已達二八五萬人次，今年有可能逼近六百萬人次，直逼之前二○一八年台灣人赴陸最高人次紀錄。

政府官員頻頻警示、猛踩剎車，但民眾卻視若無睹、爭相赴陸，究竟是民不畏死、還是官員防堵不力？如果大陸真的如此危險，為何不乾脆全盤禁止國人前往中國大陸？

政府擔心和警示目的究竟為何，恐怕只有官員自己清楚。但政府動輒憂心「國安」，為何不反向思考：大批國人赴陸，也可以與大陸民眾進行溝通和交流、增加相互了解，甚至改變對方觀念和行為呢？成天憂心被統戰，為何不思考增加觀光和交流的正面意義？

最近筆者赴陸旅遊，遇到一內地導遊（姑且稱之為「超哥」），坦言其帶台灣團後產生了一些改變，似乎可提供官員省思兩岸民間觀光交流的另類意義。超哥自言當地風俗風情與台灣迥異，第一次帶台灣團時，行程每天均被投訴，諸如：上車講解時抽菸、講話帶髒話、不遵守交通規則帶隊過馬路、衣服多日未換，連上廁所未洗手都被投訴。超哥心想這些台灣遊客是存心找碴，跟其有仇嗎？後公司領導婉言相勸：「被投訴點都是當地民眾習以為常、台灣民眾卻非如此的生活習慣和守法觀念。」

為了第二團不再被投訴，超哥丟掉身上長年帶有菸味衣服，全部重買、每日一換；講解時字斟句酌，戒絕髒話；該有的遵守交通規則和生活習慣均按照台灣觀光客要求。連其家人都發現超哥自從帶了台灣旅行團，言行舉止丕變，守法和生活習慣截然不同。

台灣政府憂心國人赴陸安全，但一團又一團的觀光客，可以改變一個導遊，也可以在與小販和大陸人民接觸時，表現台灣人民特有的文化水平和生活觀念，潛移默化大陸人民對台灣的正確認知。這不就是未來兩岸能夠和平相處，而非兵戎相向的最佳民間外交？

近日柯文哲夫人陳佩琪前往大陸旅遊，被部分網民消遣和圍攻。陳佩琪臉書描寫其在路邊候車，有無人計程車自動靠近兜客，執政黨和「青鳥」如果擔心愈來愈多人發現大陸高鐵便利、電子支付普及、外賣點餐方便、城市基建進步、人民友好，而不是政府宣傳的落後、危險，那何不乾脆發布紅色警戒，一舉封殺民眾赴陸觀光，也斷絕台灣可以改變紅色中國的軟實力機會？