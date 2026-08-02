日圓轉向 全球經濟進入重新定價時代

七月底，美國與日本完成近卅年來首次聯合干預匯市行動。表面上，這是一場阻止日圓失序貶值的救市行動；但放大到全球金融體系來看，它更像是一道時代分水嶺。值得關注的不是美元兌日圓短短兩天回落逾百分之四，而是全球規模約十九兆美元的日圓套息交易可能正開始退潮，全球低成本流動性的時代正在悄然轉變。

過去廿五年日本長期維持零利率與負利率，讓日圓成為全球最便宜的融資貨幣。國際資金借入低成本日圓，兌換美元後投資美股、公債及新興市場，形成龐大的套利循環，也讓日本在無形中成為全球流動性的供應者。

如今，日本央行已將政策利率升至百分之一，並暗示可能升息，十年期公債殖利率亦創下卅年新高，透過資金進場以及貨幣政策預期引導的政策組合，壓低美元兌日圓利差，日圓不再是近乎零成本的資金來源。當融資成本上升、匯率波動加劇，套息交易最重要的低成本與低風險兩項基礎開始動搖，暗示著支撐全球資產價格多年的廉價資金，可能逐步退場。

因此，美日此次難得一見的聯手干預，目的並非讓日圓大幅升值，而是避免套息交易快速反轉，引發全球金融市場流動性踩踏。日本單日投入近六百億美元直接買進日圓，美國則透過「貨幣檢查」與市場詢價，隨後在美國財政部長貝森特的會議備忘錄顯示投入一百億美元內買進日圓，展現大國對匯率失序出現底線。

美國出手背後其實是美元體系的現實考量。日本持有一兆餘美元美債，仍是美債最大的海外持有國。若日本為穩定日圓而持續出售美債換回日圓，勢必推升美債殖利率，增加美國龐大財政赤字的融資成本。因此，與其讓日本被迫大量拋售美債，不如由美國主動協助干預，在穩定日圓的同時也穩住美元與美債市場，進而維持美元金融體系。

不過，干預終究只是止痛藥，而非手術割除病灶。決定日圓長期走勢的，仍是美日利差、日本高達ＧＤＰ兩倍以上的政府債務、經濟表現，與人口老化等結構問題。日本若大幅升息，財政負擔將急遽增加；若不升息，日圓又難以擺脫弱勢。這使得日本只能在有限升息與有限干預之間尋求平衡，日圓未來數年恐怕仍將呈現「易貶難升」格局。

這場變局對亞太經濟的影響，將呈現分層傳導。韓國因與日本在半導體、汽車等出口產業高度競爭，而台股和韓股中的外資比重高，一旦全球流動性收縮或資金退潮，新台幣、台股、韓元與韓國股市也將受衝擊。

雖然目前美日利差大山仍難以翻越，但全球資產定價邏輯正在改變。過去十多年許多資產價格持續攀升，不完全來自企業獲利改善，而是建立在超低利率與廉價流動性之上。當日本逐步退出全球「低成本資金供應者」角色，市場終將重新檢驗企業獲利、財政紀律與經濟成長等基本面。

因此，美日聯合干預的歷史意義，在於宣告全球金融市場正邁入新的資本成本時代。當廉價資金逐漸退潮，被低利率掩蓋多年的高槓桿、資產泡沫與財政失衡也將一一浮現。未來全球經濟比拚的，不再是誰能取得最便宜的資金，而是誰擁有最穩健的基本面與真正的競爭力。