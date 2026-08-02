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星期透視／從長鑫旋風看再全球化的契機

聯合報／ 左正東

七月廿七日中國大陸記憶體龍頭長鑫存儲在上海證交所掛牌上市，首日價格飆升百分之四七○，收盤市值達到四八○○億美元，躍居Ａ股市值最大公司。長鑫存儲讓大陸股民沸騰，也讓全球記憶體龍頭三星、海力士股價大跌，帶動韓國股市接連三天重挫，且接連兩天觸發暫停交易的熔斷機制，雖然七月卅一日韓股爆量大漲，但今年七月仍是韓股歷史最大單月跌幅。

長鑫上市為何震撼？首先，這家企業自二○一六年創立持續虧損，今年財報顯示去年首見盈餘，且第一季營收同比成長七倍。受惠於ＡＩ浪潮，記憶體迎來空前榮景，長鑫存儲隨浪而升，有機會抹去所有虧損。而且，前陣子公開募資時，各界忽然注意到這家企業已是全球第四大記憶體製造商；同時，上海愛生納電子科技集團據傳已開始製造浸潤式深紫外光曝光機（ＤＵＶ），首批將於今年交付大陸領導廠商，大陸半導體儼然已突破封鎖，成功走向國產化。

至於韓國股市，本有自己的問題，包括對ＡＩ榮景從過度樂觀轉向過度悲觀，以及上漲過快，今年上半年指數已翻倍，彷彿來到「明斯基時刻」。但是，長鑫存儲對韓國記憶體業卻是刨根式的挑戰。據業界粗估，大陸本地記憶體需求占全球百分之四十三，而且過去多由韓國企業供應，經過十年大力發展，陸企到近年才占國內市場百分之十。如今，長鑫存儲一躍而起，未來若把本地市場整碗捧去，對韓企打擊太大，難怪今年三星和海力士都宣布擴大在大陸投資。

當然，長鑫存儲的技術水準與海力士還有段差距，但不能否認大陸產業政策的確卓有成效。簡而言之，大陸的產業政策有三項特質，包括以市場機制管理政府基金，地方政府扮演重要角色，而且政府長期持股。這與以私營企業集團主導的日韓模式不同，也和政府在產業成功後退出市場的台灣模式不同。雖然政府的廣泛介入帶來權錢交易的巨大風險，但因為政府提供不追求短期獲利的耐心資本，讓產業創新得以制度化。

不過，這套模式也有其內在矛盾。比如地方政府在產業發展居關鍵地位，長鑫存儲所在的合肥市便以敢於承擔風險、大力扶持高科技產業聞名，過去已有京東方面板和蔚來汽車兩大成功案例，合肥也水漲船高，不只人口十五年翻倍，經濟產值更躋身全大陸前廿名，而有「合肥模式」的美譽；然而，有更多的省市則是因為地方政府相互競爭，導致重複投資，重產值而不重創新，形成產能過剩。

誠然，大陸的龐大市場為長鑫存儲提供先天屏障，但ＡＩ有無可行獲利模式，至今各方仍辯論不休。與此同時，美國掀起反ＡＩ浪潮，反對建立資料中心的社區不斷冒出，政治圈要求管制ＡＩ以保障就業的呼籲此伏彼起。美國的反ＡＩ浪潮吹到中國大陸只是時間問題，何況記憶體並非終端消費財，很多終端財還是要出口國際市場，國際社會如何形塑ＡＩ消費，自然會對大陸的相關產業帶來影響。

過去美國禁止對長鑫存儲出口十八奈米以下記憶體的製造設備，長鑫存儲爆量成長後，美國國會已要求調查。然而，制裁只能延緩，無法阻止大陸發展半導體；反而是資訊流通和貿易連結，賦予美國形塑大陸ＡＩ產業的能力。到底是逆全球化還是再全球化讓美國更安全，答案呼之欲出。

（作者為台灣大學政治學系教授）

A股 上海 韓股

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