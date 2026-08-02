股海浮沉 投資人心要穩

七月卅一日股市大漲三一八六點，漲點創下台股歷史最大紀錄，一掃連續四天跌三七二一點的恐慌性多殺多賣壓慘狀。上周的台股，演出悲喜劇，跌宕起伏，前所罕見，真是「暴力劇跌、強力巨漲」的瘋狂行情。

上周台股跌主要受國際股市影響。美國華爾街疑慮，大型科技公司基本面業績亮麗，但對ＡＩ巨額資本支出已連續多年，何時能有大回報，市場還看不到；巨額ＡＩ資本支出已強烈影響公司現金流。再加上全球股市對槓桿化反應極強，特別最近韓股，大量的槓桿促成股市上漲；而後收緊槓桿型的ＥＴＦ管制，觸發大規模拋售潮。這些都引發亞股連鎖效應，對台股也有負面影響。

台股上周五的大漲，主要受美國科技股的強勁反彈刺激，加上微軟公布上季財報，營收和獲利全超出預期，雲端業務強力成長，自由現金流表現極佳，暴漲百分之十五；微軟證明了「ＡＩ投資能夠帶來實質變現」，消除市場陰霾，激勵晶片和硬體供應鏈。這都為次日的台股奠定狂飆的基礎。

上周台股融資大減超過七百億，融資餘額維持在五千億水平，籌碼安定；散戶的高槓桿浮額和多頭斷頭賣壓，在前幾天已被清理完畢，現在融資退潮，為股市健全發展鋪路。台股飆升，融資沒有大幅衝高，代表大漲主要是由外資、投信、主力大戶來推升，並不是散戶高槓桿的資金推動。

巴菲特說，美國股市愈來愈像賭場。他認為，美國股市現在投機且短線化，市場展現的是賭場般的狂熱和劇烈波動。很多公司的股價都在歷史高點，估值過高，業績未必緊隨，公司沒有為股東創造價值，反而更像賭博式的資產分配。巴菲特的看法，務實而準確，隨著ＡＩ發展一日千里，上市公司新產品、新應用應運而生，讓股票瞬間極端上漲，但也會因財報雖優異，但不符市場期望而股價巨跌；這都顯現市場的不規則性愈來愈大，而市場資金的流入愈來愈多，也使得劇烈的變動變成股市的常態。

台股在七月份上市公司公布的業績，絕大部分都有高成長；但股市交易宛如失速列車，一個月內寫下史上最大跌點和漲點兩個紀錄，廿二個交易日有十四天，大盤指數高低點相差超過一千點，寫下瘋狂的七月行情。這種激烈的變動會是未來股市常態，投資人要理性，公司財報好，也要居高思危；股價劇烈殺低，也不用急著出脫。多讀市場資訊，了解產業發展趨勢動態，謀定後動，以平穩的心態，應對變動的市場。

股市投資是「忍耐的報償」，獲利都是在時間煎熬中得到。投資人看盤，不斷在後悔中度過，科技股上漲後悔沒跟上車、傳產股突起後悔出手慢、股票漲了後悔還沒買、股票跌了後悔還沒賣，這都是股市投資會有的歷程。股市先進不斷告誡投資人，股票要賺錢，一定要選擇基本面好的公司；更要注意風險控管，不要借錢做槓桿。這些道理，無甚高論，但都很實在，也很實用。