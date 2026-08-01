領養代替購買 從源頭終結遊蕩犬

台灣實施「零撲殺政策」將屆滿十周年，但關於遊蕩犬的危機已不得不令社會正視。有人擔憂石虎、穿山甲等野生動物遭犬群攻擊，有人關注公共安全；也有人擔心恢復撲殺政策，將對無家可歸的犬隻造成傷害。然而，在這些喧囂與對立之間，卻極少有人將矛頭指向問題源頭—大量繁殖貓狗的商業場所。

遊蕩在街頭、河堤、山區或農地的狗狗，許多是商業繁殖系統的產物、或是某個飼主不再負責任照顧的結果。然而，在實施「零撲殺政策」近十年後，一場非政策本意的危機，正讓全台各地的收容所都不堪重負，收容所裡仍有許多等待家庭的犬貓，市場卻持續鼓勵消費者購買新繁殖的動物，致使更多動物流入收容所。

正因如此，愈來愈多國家開始重新審視寵物繁殖及銷售制度。二○一七年美國加州通過「寵物救援與領養法」，成為全美第一個禁止寵物店販售來自商業繁殖場犬、貓及兔隻的州，寵物店只能與動物收容所及救援組織合作，提供待領養動物，不再作為繁殖場的銷售管道。愈來愈多地方選擇限制繁殖場的銷售渠道，反映出社會觀念正在改變：與其持續創造更多可能被遺棄的動物，不如讓現有等待領養的動物擁有一個家。

台灣不應被迫在石虎與流浪狗之間做選擇，必須正視並約束問題的源頭。只有推動領養代替購買、對寵物繁殖與買賣產業進行嚴格規範，遊蕩犬問題才有機會從源頭獲得改善。如果持續讓動物承擔人類造成的後果，那麼受傷的將不只是石虎或狗，而是整個社會。