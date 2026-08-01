宜蘭高鐵避集水區 輕忽地質風險

高鐵延伸宜蘭計畫日前獲行政院核定，以總經費三五二一億元、繞線六十點六公里的方案避開翡翠水庫集水區。表面上看，這是兼顧政治與環保的「安全牌」；但在資深工程師眼中，這恐怕是一場因輕忽地質風險而莽撞推進的財政與工程隱患。

筆者曾參與翡翠水庫設計，更是國道五號雪山隧道設計的核心成員。外界常因當年雪隧艱辛經驗對集水區避之不及，但從工程科學角度看，高鐵雙軌隧道開挖斷面僅約國五的三分之一；且全線電氣化，無空汙及路面油脂汙染，更不會沿線引入人潮。加上今日隧道鑽掘機與即時水質監測技術大幅進步，環境衝擊能控制在安全範圍內。因此，筆者主張高鐵直接穿越集水區在技術與環保上均可行，實無繞道必要。

直穿集水區的路線僅卅六公里，每公里造價廿七點七億；繞道路線長，且每公里造價高達約五十八億，相差二點一倍。且國道五號周遭地質早已明朗、有實測地質圖可循，可說利點極多。遺憾的是，核定路線改繞經平溪、雙溪與貢寮，該區地底密布錯綜複雜、且缺乏精確圖資的早期舊煤礦坑。大型工程面對此類高度不確定的未知地層，若未做足極度精細的地質探查，一旦動工引發大規模湧水或岩盤抽坍，工期延宕與預算無限追加將成宿命，國家財政恐成最大受害者。

面對這項千億級的龐大建設計畫，交通部亟需引入德高望重的工程與地質專家進行嚴謹的「同行審查」，回歸科學原則重新審視路線，切莫因便宜行事，留給子孫無底洞般的負擔。