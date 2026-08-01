聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭高鐵避集水區 輕忽地質風險

聯合報／ 李錫堤／國立中央大學應用地質研究所教授（桃園市）

高鐵延伸宜蘭計畫日前獲行政院核定，以總經費三五二一億元、繞線六十點六公里的方案避開翡翠水庫集水區。表面上看，這是兼顧政治與環保的「安全牌」；但在資深工程師眼中，這恐怕是一場因輕忽地質風險而莽撞推進的財政與工程隱患。

筆者曾參與翡翠水庫設計，更是國道五號雪山隧道設計的核心成員。外界常因當年雪隧艱辛經驗對集水區避之不及，但從工程科學角度看，高鐵雙軌隧道開挖斷面僅約國五的三分之一；且全線電氣化，無空汙及路面油脂汙染，更不會沿線引入人潮。加上今日隧道鑽掘機與即時水質監測技術大幅進步，環境衝擊能控制在安全範圍內。因此，筆者主張高鐵直接穿越集水區在技術與環保上均可行，實無繞道必要。

直穿集水區的路線僅卅六公里，每公里造價廿七點七億；繞道路線長，且每公里造價高達約五十八億，相差二點一倍。且國道五號周遭地質早已明朗、有實測地質圖可循，可說利點極多。遺憾的是，核定路線改繞經平溪、雙溪與貢寮，該區地底密布錯綜複雜、且缺乏精確圖資的早期舊煤礦坑。大型工程面對此類高度不確定的未知地層，若未做足極度精細的地質探查，一旦動工引發大規模湧水或岩盤抽坍，工期延宕與預算無限追加將成宿命，國家財政恐成最大受害者。

面對這項千億級的龐大建設計畫，交通部亟需引入德高望重的工程與地質專家進行嚴謹的「同行審查」，回歸科學原則重新審視路線，切莫因便宜行事，留給子孫無底洞般的負擔。

宜蘭 高鐵 台灣地質 翡翠水庫

延伸閱讀

世紀工程…高鐵盾構機 成功穿越長江

高鐵延伸宜蘭政院拍板 預計2037年完工

延後2年通車 台中捷運藍線經費再增1300億

德勒斯登晶片園區用電需求增 新建電網引居民反彈

相關新聞

別讓南來北往旅客被行李困住

出國旺季，高鐵車站、列車與桃園機場人潮擁擠，隨處可見拖著大型行李箱趕路的旅客。對許多中南部居民而言，搭乘歐美等長程航班，往往得先完成一趟從住家到桃園機場的「國內旅行」；想深入南台灣的外國旅客，也可能因轉乘與行李搬運不便而放棄探索。

改善稅制、強化工會、安定人心 三箭解決K型經濟問題

近日立法院召開「Ｋ型經濟問題」公聽會，有與會人員表示「真正可以平衡貧富差距的是稅制」，很對。這裡另有三點補充。

繼承新制上路 未來遺囑更關鍵

近日民法「刪除兄弟姊妹特留分」修法引發社會熱議。現今個人財產自主支配、遺囑自由的呼聲高漲，此次修法，如同宣告「預立遺囑」從過往忌諱話題，轉變為必須正視並善用的資產傳承工具。

4個面向 打造供蛋韌性

近日高溫襲來，不但蛋價上漲甚至出現蛋荒，民眾到超市一再白跑，外食店家也紛紛貼出「加蛋停售」或「調漲售價」的告示。離譜的是，主管機關農業部的統計數據卻顯示「產能充足」，這種「民眾買不到蛋、政府數據卻不缺蛋」的龐大落差，凸顯台灣蛋雞產業在面對氣候變遷與產銷結構調整的深層危機。

宜蘭高鐵避集水區 輕忽地質風險

高鐵延伸宜蘭計畫日前獲行政院核定，以總經費三五二一億元、繞線六十點六公里的方案避開翡翠水庫集水區。表面上看，這是兼顧政治與環保的「安全牌」；但在資深工程師眼中，這恐怕是一場因輕忽地質風險而莽撞推進的財政與工程隱患。

領養代替購買 從源頭終結遊蕩犬

台灣實施「零撲殺政策」將屆滿十周年，但關於遊蕩犬的危機已不得不令社會正視。有人擔憂石虎、穿山甲等野生動物遭犬群攻擊，有人關注公共安全；也有人擔心恢復撲殺政策，將對無家可歸的犬隻造成傷害。然而，在這些喧囂與對立之間，卻極少有人將矛頭指向問題源頭—大量繁殖貓狗的商業場所。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。