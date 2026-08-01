4個面向 打造供蛋韌性

近日高溫襲來，不但蛋價上漲甚至出現蛋荒，民眾到超市一再白跑，外食店家也紛紛貼出「加蛋停售」或「調漲售價」的告示。離譜的是，主管機關農業部的統計數據卻顯示「產能充足」，這種「民眾買不到蛋、政府數據卻不缺蛋」的龐大落差，凸顯台灣蛋雞產業在面對氣候變遷與產銷結構調整的深層危機。

要徹底擺脫極端天氣導致減產、引發蛋荒的惡性循環，免除民眾對於基本飲食安全與價格的煩惱，不能僅靠臨時性的補貼或救火式的專案進口。政府必須從產地結構升級、數據資訊重塑、冷鏈儲備建置，以及常態調度四個維度著手，才能建立一個具備韌性的蛋品供應體系。

首先，產地結構升級：將「看天吃飯」轉型為「耐候農業」。台灣傳統開放式或半開放式雞舍比例仍然偏高，這類雞舍無法抵禦極端高溫與極端降雨。因此，推動雞舍全面轉型是解決產地源頭問題的當務之急。政府應透過專案低利貸款、建置示範場域，並大幅簡化畜牧場改建與審查流程，降低中小型蛋農轉型的門檻，將台灣的養雞業從傳統「看天吃飯」推進至現代化的「耐候型精準農業」。

其次，重塑資訊信任：引進數位監測與第三方調研。市場恐慌往往源於資訊不對稱，當官方統計資料遠離民眾實際感受時，消費者便會開始囤積雞蛋，進一步放大市場缺口。傳統農業統計高度依賴地方產銷班、經銷商與相關協會的人工回報，不僅耗時、存在遞延，更難免夾雜個體立場與統計盲區。

因此，產銷資訊必須「數位化」與「第三方透明化」。政府應輔導養雞場建立數位化產量紀錄與智慧監測系統，結合洗選場實際處理量、大宗通路與物流的即時數據，建構完整的大數據產銷資料庫。

其三，完善冷鏈與儲備：可建立雞蛋的「平準蓄水池」。雞蛋傳統散裝運輸與常溫銷售極易受到時間與溫度影響，導致淡季過剩、旺季調度失靈。要調節季節性或突發性的供需失衡，建立完善「全程冷鏈系統」與「常態化滾動儲備機制」不可或缺。

政府應結合公私立資源，推動從產地洗選、預冷、冷藏運輸到通路上架的全程冷鏈，延長雞蛋的保鮮期與調度彈性。政府亦應指定機構或產業團體進行冷藏蛋與液蛋儲備，建立類似「雞蛋平準基金」的緩衝機制。一旦遭遇酷暑減產或禽流感爆發，便可立即釋出儲備蛋品，發揮「平抑價格、補足缺口」的功能。

其四，常態性進口與分流：兼顧市場穩定與本土產業。面對本土產能的階段性缺口，專案進口固然是緊急應變措施，但若缺乏整體規畫，容易衍生出庫存過剩、浪費爭議或衝擊本土蛋價的副作用。進口機制應從「救火式專案」走向「制度化預警」。

當國內預警監測系統發現產能低於安全臨界值時，應自動啟動國際冷藏蛋或液蛋進口配額。更重要的是落實用途分流與產地標示：進口液蛋主要供應給食品加工廠、烘焙業與大型餐飲業，減輕新鮮雞蛋的爭搶；國產新鮮洗選蛋則優先供應民生，如此既能維持市場的穩定供應，又能保護本土蛋農收益，實現雙贏。

熱浪導致的缺蛋現象，表面上是極端氣候帶來的自然挑戰，實質上卻是台灣農業結構與產銷體系面臨升級轉型的制度考驗。政府必須加把勁建立一套有效制度，以徹底擺脫「極端天氣—減產恐慌—價格暴漲」的惡性循環，讓民眾重拾「想吃蛋就買得到蛋」的小確幸。