繼承新制上路 未來遺囑更關鍵

近日民法「刪除兄弟姊妹特留分」修法引發社會熱議。現今個人財產自主支配、遺囑自由的呼聲高漲，此次修法，如同宣告「預立遺囑」從過往忌諱話題，轉變為必須正視並善用的資產傳承工具。

在討論此次修法時，常產生「日後兄弟姊妹就完全拿不到遺產」的誤解。事實上，修法刪除的是「特留分」，並非依法分配的「應繼分」。若被繼承人未立遺囑，若不存在直系血親卑親屬、父母之優先順位繼承人，兄弟姊妹依法仍享有繼承權。唯有「預立遺囑」載明遺產歸屬之情形，才可排除特定手足分得遺產。新法施行後，立遺囑人可將遺產指定給單獨或特定幾位手足，也可遺贈給無血緣關係的照顧者、乾兒女、未有婚姻關係的伴侶等，充分尊重立遺囑人的意願。

民法第一一八九條針對遺囑，規定五種法定方式，立遺囑人可任選一種，但皆須遵守法定要件，以免遺囑無效。「自書遺囑」最為常見且隨手可寫，但須符合四大要件：一，親自手寫全文（絕不可使用電腦打字列印內文而僅最末簽名）；二，記明年月日；三，親自簽名；四，若有增減塗改，應註明增減塗改處及字數，並另行簽名。

自書遺囑雖易上手，卻常隱藏身後訴訟風險。當立遺囑人離世，身旁親友或照顧者拿出該份遺囑時，未分得遺產的法定繼承人（例如此次修法針對的兄弟姊妹）不免會質疑遺囑的真正與否，而可能衍生爭訟，此際，遺囑是否出於立遺囑人真意且親筆書寫，遂成訴訟關鍵，諸如：自書遺囑時有無其他人在旁全程見聞，甚或筆跡比對，皆是舉證方法。如何找出「確信為本人近期親筆書寫文書」作比對、鑑定，即是訴訟攻防重點。其次，立遺囑人的遺囑能力，其意識狀態是否清楚而具健全判斷能力，亦為核心爭點，法庭多聚焦調閱立遺囑之際的醫療院所病歷等醫療文件。

除自書遺囑外，立遺囑人亦可選擇另四種法定方式，其中的公證遺囑是經過公證人把關法定要件與程序，具有防範日後爭議的效益。修法後，同時也要提防「道德風險」，例如：單身無後代的年長者，往往只剩手足是唯一法定繼承人，若遇圖謀不軌的照顧者或有心人士偽造或變造遺囑，逕持向地政機關或金融機構請求交付或移轉遺產，即恐成破口（如前陣子震驚社會的台版「地面師」騙局，就是典型例子）。此際，前述受理單位應具足夠防範意識，建置自主把關機制，例如：進行內部留存文件的筆跡比對，於必要時送交專業鑑定單位；或視情況通知在遺囑記載不受遺產分配的手足，詢問是否存在異狀。

繼承新制上路只是起點，如何健全配套措施，才能真正實現修法初衷。