改善稅制、強化工會、安定人心 三箭解決K型經濟問題

近日立法院召開「Ｋ型經濟問題」公聽會，有與會人員表示「真正可以平衡貧富差距的是稅制」，很對。這裡另有三點補充。

首先是我國稅收加上社會安全捐，只占ＧＤＰ約百分之廿，南韓與日本約百分之廿九與百分之卅四，歐盟廿七國平均百分之四十。由於稅制不公正、稅捐低，我國食品安全檢查人員，每位服務約五點八萬人，日本與香港約是四千與六千人；台灣護理師一人照顧十三位，日本是七位；台灣一位戒護人服務十人，香港是三人；關懷心理健康支出，我人均一年○點七五美元，世衛組織會員國是二點五美元；我消防員一人服務逾一千六百人，日本與香港都約七百人。假使我們的稅捐比齊南韓，去年ＧＤＰ的廿八兆就有百分之九（逾二點五兆）可以進入國庫，撥補勞保基金、健保後，前列攸關食安、國人身心健康照料所需的人力資源，自然也就改善。

其次，除了工作者強化自己的力量，社會與政府理當力挺員工與資方議價的能力。去年，依據國際勞工組織的資料，南韓薪資所得占ＧＤＰ比例達近百分之五十九，我國主計處說，我們只有約百分之四十三。具體表述，就是我們從工作得到的報酬，假使如同南韓，平均一位工作者的勞動年所得可增加至一○一萬元左右。南韓薪資所得占ＧＤＰ比例可以高於美國與大陸，原因有二，一是過去四十年，南韓政黨與總統有四位中間偏左，與偏右的四位平分秋色；二是南韓工會力量不可小覷，最大企業三星集團員工十二點五萬人中，有九萬加入工會，今年五月有六點六萬人參與投票，超過百分之九十三支持罷工以爭取薪資等工作條件的改善，後經總統李在明斡旋，勞資達成協議。

最後是ＡＩ來到，短期之內，未必會造成大量失業，但資本大舉進入ＡＩ不是為了大家好，是要以機器取代人力以便符合牟利的初衷；也許會遮掩、曲折前進，但方向不變。既然如此，未雨綢繆因應未來，假使ＡＩ終將造成失業潮，現在就研擬、討論、說明與確認屆時或現在就當分階段施行的政策，負責任的政府無從逃避。創刊一百八十多年，力倡自由貿易與經濟、也是科技樂觀主義的《經濟學人》都說，有鑑於原本流向勞工的收入，很可能會轉化為ＡＩ公司、晶片製造商、資料中心或供應鏈其他環節的高額利潤，政府於是理當改革稅制，對超出正常資本報酬的企業利潤、土地與自然資源課稅。

為了防止資本階級固化，課徵足額遺產稅也比過去更有需要。《經濟學人》沒有迴避更進一步的想法，就是政府入股ＡＩ公司。目前，政府由國發基金持有百分之六點三七台積電的股份。這個比例夠嗎？台積電之外，還有哪些ＡＩ產業鏈的企業，當由政府持有多少股份，以因應來日的需要？