別讓南來北往旅客被行李困住

出國旺季，高鐵車站、列車與桃園機場人潮擁擠，隨處可見拖著大型行李箱趕路的旅客。對許多中南部居民而言，搭乘歐美等長程航班，往往得先完成一趟從住家到桃園機場的「國內旅行」；想深入南台灣的外國旅客，也可能因轉乘與行李搬運不便而放棄探索。

高鐵雖大幅縮短南北距離，但列車行駛時間只是完整旅程的一部分。旅客從住家或旅館前往車站、進入月台、搬行李上車，一個人同時拉著兩只大型行李箱，已很難在人潮、車門與電梯之間移動；若還要照顧長者、兒童、嬰兒車及全家行李，往往還沒登機，或返國後尚未到家，就已疲憊不堪。

目前，旅客在高鐵、機場捷運與航廈之間轉乘時，仍缺乏連續的行李運送機制，甚至沒有可跨系統一路銜接的行李推車。對年輕、體力充足且行李不多的人，也許尚能應付；對高齡者、行動不便者及親子家庭，每次上下車都是負擔與風險。計程車、多元計程車及包車服務，對行李較多或希望減少轉乘的旅客而言，是重要選擇；但南北長途接送涉及數小時車程、壅塞風險與較高費用，不應成為公共運輸缺乏行李配套後，唯一較便利的選擇。

台灣已有市區預辦登機的經驗。例如，桃園機場捷運台北車站及新北產業園區站，為部分航空公司提供預辦登機與行李託運服務。既然制度、安檢與物流技術都已存在，就應評估將這類便利服務延伸至台中、台南及左營等主要高鐵站。中央可協調高鐵、機場捷運、機場公司、航空公司及物流業者，分階段推動：先提供付費的機場行李直送，再試辦特定航空公司與航班的行李收運，最後評估預辦登機與行李直掛。若全面推動有困難，可先選定左營或台中站試辦，建立可複製的模式。即使短期內無法完成，也應先改善大型行李動線、電梯容量及轉乘點的搬運協助，不能因難以一步到位，就讓旅客每到一站都得重搬行李。

交通建設不能只用「幾分鐘到達」衡量績效。從觀光餐旅與旅客體驗的角度來看，少搬一次行李，可能比再縮短五分鐘車程更有價值。台灣已進入超高齡社會，跨世代家庭旅行也愈來愈普遍；真正友善的交通，不能只預設使用者都是年輕、健康、只帶一只登機箱的旅客。行李服務不是附加福利，而是國際交通是否真正以旅客為中心的基本指標；航點布局需要時間調整，但行李與轉乘服務可以先行改善。

高鐵應用來串聯完整旅程，讓外國旅客更容易從桃園南下，或由高雄入境後一路北上。高鐵很快，是台灣的驕傲；下一步，應讓帶著行李的旅客，不只到得快，也能走得動、搬得動，從容平安進出國門。