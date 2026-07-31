毒駕治本 全鏈條防控

近期，台灣依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）濫用問題擴散，毒駕案件數倍增長，新北市等地區查緝量增幅尤為明顯。與此同時，立法院近日三讀通過道路交通管理處罰條例修正草案，針對毒駕、拒測及酒駕累犯加重處罰，包括提高罰鍰、延長吊銷駕照期間、強化累犯機制，並將公共運輸事業駕駛人納入更嚴格的管理範圍。這一系列修法，反映出台灣社會已正視毒駕對道路安全構成的嚴重威脅。

然而，毒駕治理不能只依靠路面攔查與事後處罰。從近期實際狀況看來，台灣治理體系仍存在三個層面的結構性問題：一是行政處置效率不足，查扣車輛長期滯留保管場，低殘值車輛難以進入後續拍賣流程；二是司法裁量尺度仍有參差，部分有多次吸毒、毒駕紀錄的累犯未獲有效羈押或相應處罰，削弱了法律震懾力；三是源頭治理相對滯後，新型精神活性物質迭代速度快，執法資源容易集中在末端取締，而難以從供應鏈源頭壓縮毒品流通空間。

中國大陸在毒品治理方面，長期強調「零容忍」底線，並形成較為完整的規制鏈條。二○二三年，大陸已將依托咪酯列入第二類精神藥品管制範疇，從源頭上強化對此類物質的管控。根據大陸刑法第三四七條，走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，原則上都應追究刑事責任。近年來，大陸司法機關在依托咪酯相關案件中，對上游販運鏈條保持嚴格追訴，部分案件中即使是較低層級的銷售人員，也因涉及毒品犯罪被依法定罪，體現出「涉毒必懲」的制度導向。

在末端毒駕治理方面，大陸實行分層處置機制。對於單純毒駕但未造成事故、未達嚴重公共危險的行為，通常優先適用行政處罰，包括吊銷駕駛執照、一定期限內禁止重新申領、行政拘留，以及對成癮人員進行社區戒毒或強制隔離戒毒。而對於嚴重毒駕肇事、意識嚴重失控、放任危害不特定人員安全的行為，則可能依交通肇事罪或以危險方法危害公共安全罪追究刑事責任。最高人民法院發布的相關指導性案例也顯示，司法機關對高危毒駕造成重大傷亡的案件，態度十分嚴格。

從兩岸比較來看，台灣此次修法強化了處罰力度，尤其是提高罰鍰、延長吊銷駕照和累犯加重機制，方向上值得肯定。但若要真正解決毒駕亂象，仍需要進一步完善源頭管控、行政執行、司法裁量和扣押財物處置等環節。毒品治理的核心並不在於單一處罰條文是否足夠嚴厲，而在於是否形成從生產、流通、銷售到末端使用的全鏈條防控體系。

總而言之，毒品問題事關公共安全底線，毒駕更是直接危害道路上的不特定多數人。無論從社會治理還是司法實務角度看，都應當堅持零容忍態度，既要提高法律後果的確定性，也要強化源頭治理的針對性。唯有行政、司法、執法和社會預防機制共同發揮作用，才能有效遏制新型毒品的擴散，守護民眾的道路安全。