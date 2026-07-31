健全責任規範 杜絕「虛構文獻」

ＡＩ生成文本技術在學術領域，已成為無法忽視的現實。自國內多所大學接連爆發學生與教師於論文中錯用ＡＩ，導致「虛構文獻」爭議後，高教體系紛紛加速制定與修正相關倫理規範。台灣學術界對ＡＩ的態度已從謹慎觀望演變為主動設下明確界線。

現行規範一方面承認ＡＩ帶來的「幻覺」問題，另一方面將學術價值的核心，明確釘在「透明性」與「責任制」兩原則。透明性是指研究過程中利用ＡＩ協助者皆須揭露，責任制則強調ＡＩ僅為工具，最終後果均需由人類作者承擔。

在此框架下，各校、各學科逐步明訂禁止將ＡＩ工具列為論文共同作者，因為ＡＩ尚無能力承擔道德與法律責任，並明確規定，若因ＡＩ引用不存在的學說、數據、文獻，將被視為最嚴重的學術違規，研究者除須承擔相關責任，學校亦有權要求撤銷論文與學位，甚至涉及刑事訴訟。

在運用ＡＩ工具於學術論述的安全範疇方面，當前的最大公約數是一律尊重「Human-in-the-Loop」作業流程。學者可以讓ＡＩ扮演語言潤飾、翻譯、協助構思論文結構、發現資料盲點的助手，程式碼撰寫與數據分析也可將ＡＩ視為諮詢對象，惟不論輸出內容為何，都需由人類親自負責驗證其正確性。ＡＩ產生的內容，無論是程式邏輯還是文句，都不能直接引用於論文核心思辨，因為學術研究的獨創性須出自研究者本身。

本輪規範更新更強調「強制揭露義務」，這不僅是為了防範濫用或蓄意規避學術倫理，也避免過度仰賴ＡＩ產生的不良後果。最常見的是讓ＡＩ協助產製參考文獻，結果卻「編造」出大量看似真實卻根本不存在的書目；或誤信ＡＩ卻未經查證，在論文中引用不存在的資料，嚴重破壞學術誠信。

不僅如此，隨著ＡＩ工具持續優化，其「合理化」錯誤的能力亦顯著提高，迫使主管機關、學校和學術社群，不得不在技術進步與倫理責任間反覆拉鋸。若查無所本、甚至存有推論錯誤，論文即可能觸犯學術造假紅線。

雖然新一代的ＡＩ工具標榜即時連結學術資料庫，並附上可驗證來源，但只要沒有親自逐一檢核，仍舊無法完全避免文獻來源錯引或闡釋錯誤。未來台灣學術界將面臨兩種系統性壓力：一、知識生產與學術評鑑流程須更普遍數位化，舊有的同行評審、反查結構與資料透明化機制亦須升級。二、學生及新進研究人員普遍具備技術熟練度，卻不一定能同步建立足夠的學術倫理敏感度；產學界易受ＡＩ工具便捷誘惑，導致學術品質風險拉大。

國外正加速推動透明責任制與資訊溯源，部分歐美大學已依法納入ＡＩ教材與學術誠信課程，並將違規處置標準化。台灣若能及時調整標準，不僅符合全球開放科學的最新浪潮，也可維護本地學術聲譽、保護年輕研究者的發展空間。

ＡＩ工具對學術界既是助力也是考驗，要將ＡＩ視為「助手」，而非簡化抄襲、規避責任的「捷徑」。研究倫理與事實查證能力的提升，是數位時代學術競爭力的基礎。如何推動全方位的學術倫理教育，健全內部揭露與證據保留機制，防止ＡＩ「幻覺」滲透研究的根本，仍是學術治理的關鍵議題。