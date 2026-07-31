AI時代挑戰股市產業平衡

當前全球金融市場正處於一個極不尋常的環境，ＡＩ與半導體帶動科技產業高速成長，國際資金大量集中於少數科技企業，台灣亦因半導體優勢吸引外資、推升股市。當大量資金持續湧向金融資產，股價上漲速度遠超過企業獲利與實體經濟成長，便可能形成「金融資產與實體經濟脫鉤」。

須知，金融市場的基本功能，在於將社會儲蓄有效轉化為生產性投資，使資金流向具有生產力與成長潛力的產業。股市繁榮固然可喜，但股價不斷創新高，並不等於整體經濟同樣繁榮；尤其當資產價格上漲，伴隨信用擴張與財務槓桿提高，更應注意繁榮背後累積的系統性風險警訊。央行總裁楊金龍日前在立法院示警，投資人應留意信用擴張與槓桿風險；當市場高檔震盪加劇，這句話尤其值得全民警惕。

全球經濟至少同時面對五大風險：貿易與關稅風險、金融市場與高槓桿風險、能源價格風險、龐大的政府及民間債務風險、地緣政治與戰爭風險。這五項風險並非各自獨立，而可能彼此傳導、相互放大。尤其地緣政治與戰爭風險最難評估，戰爭何時發生、如何擴大？以及是否造成能源、航運、供應鏈，甚至國際金融秩序中斷，具有高度不可預測性。從俄烏戰爭、中東衝突到印太地緣政治變化足可殷鑑，忽視風險的繁榮才是真正危機。

歷史經驗尤其值得警惕，一九九○年台股大崩盤、一九九七年亞洲金融風暴、二○○八年全球金融海嘯，背景雖然不同，卻都有相似軌跡：市場長期上漲形成過度樂觀、資金與信用快速擴張、投資人相信資產價格仍會繼續上升；一旦預期反轉，槓桿便由放大獲利的工具，瞬間轉為放大損失的利刃。

政府應正視金融繁榮背後的產業發展失衡，ＡＩ與半導體固然是台灣優勢，但政策、資金與人才過度集中少數明星產業，機械、工具機、自行車、金屬製品等產業，卻長期承受需求疲弱、關稅、匯率和國際競爭壓力。這些產業是台灣數十年累積的製造業根基，背後連結廣大的中小企業、地方產業聚落及大量就業人口。若台股節節高升、塑造表面的金融繁榮，另一端卻見訂單萎縮、設備投資停滯、企業苦撐，這不是全民共享的繁榮，而是資本市場與實體經濟的斷裂。

金融市場的價值不只是創造資產價格，而是支持實體經濟、技術創新與產業升級。不能只是股市火熱，資金卻反而更加遠離需要轉型的實體產業。金融主管機關應高度注意金融槓桿及資金流向，強化壓力測試與風險預警；尤其要注意融資、信貸及其他槓桿資金快速增加而形成的連鎖效應。

其次，政府制定產業政策不能只看股價與明星，還應協助機械、工具機等產業及廣大中小企業，進行數位轉型、智慧化和國際布局，使金融資本能流向生產性投資。投資人則應回歸理性投資與風險承擔原則，股市沒永遠的多頭，退休金與維持家庭基本生活的資金，更應講求安全、長期穩健的資產配置規畫。