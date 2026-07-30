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636萬人次觀光逆差 台灣留不住世界

聯合報／ 游毓蘭／前立委（台北市）
出國人次半年破千萬，觀光逆差達636萬次，圖為桃園機場出國人潮。記者季相儒／攝影
出國人次半年破千萬，觀光逆差達636萬次，圖為桃園機場出國人潮。記者季相儒／攝影

交通部觀光署公布最新統計，今年上半年國人出國人次首度突破一千萬，來台旅客卻只有四二九萬人次，觀光逆差高達六三六萬人次。更令人憂心的是，政府設定的「千萬國際旅客」目標，在上半年結束後，還有逾五百萬人次的缺口，等於下半年每個月平均須吸引近百萬名國際旅客，達標難度可想而知。

這組數字真正反映的，不是台灣人愈來愈愛出國，而是台灣愈來愈留不住世界。

近年來，政府不斷以國際情勢、疫情、地震、中東戰事等因素，解釋來台旅客未如預期。這些因素固然存在，但若連續三年都無法完成自己訂的目標，就不能再把原因完全歸咎於外在環境，而應誠實檢討台灣觀光政策是否出了結構性問題。

亞洲各國都在搶觀光客。日、韓、泰、越、星不僅積極擴建機場、增加航班，更投入大型活動、文化體驗、夜間經濟及數位服務，持續提升旅遊競爭力。反觀台灣，旅宿價格偏高、景點同質性高、交通體驗有待改善、國際行銷力道不足，觀光產業長期面臨缺工與投資不足等挑戰，讓不少國際旅客缺乏非來不可的理由。

除了競爭力之外，另一個更難迴避的因素，就是兩岸觀光政策。

兩岸觀光曾是台灣觀光產業的支柱。無論是旅行社、遊覽車、旅館、夜市、商圈，乃至中南部與離島觀光，都曾受惠於穩定的兩岸旅遊交流。近年交流停滯，不少業者生意一落千丈，觀光產業甚至自嘲「觀光慘業」，這不是戲謔，而是業者的真實感受。

國民黨主席鄭麗文率團訪陸後，大陸曾推動恢復兩岸觀光交流及航點安排，釋出善意訊號；但陸委會隨後表示，恢復仍須依既有政策與管理機制辦理。雙方如何互動，各有立場與考量，但從觀光產業角度來看，這再次凸顯一個現實：兩岸觀光能否恢復，仍深受政策影響。

另一方面，政府不斷誇大國人赴陸旅遊可能面臨的風險，相關宣導固有其政策考量。然而，從統計數據可看到，今年上半年，中國大陸仍是台灣民眾第二大旅遊目的地；若再加上港澳，往來人流規模更為可觀。這顯示，即便政府經常提醒風險，實際的人流變化，反映市場需求依然存在。

政策可以提出風險資訊，民眾也會自行評估；但如果一方面希望衝刺國際觀光，一方面卻遲遲無法改善影響觀光發展的結構性問題，甚至讓重要客源市場長期無法恢復正常，那麼「千萬旅客」終究可能停留在口號，而不會是政策成果。

市場本來就是流動的，旅客會依據安全、成本、便利與旅遊體驗重新調整目的地。台灣真正應思考的，不是哪一個國家旅客減少，而是如何提升自身競爭力，讓更多國際旅客願意把台灣列為首選。

六百多萬人次的觀光逆差，不只是觀光統計，更是一張施政成績單。真正的問題，不是人民愛出國，而是當各國都在努力把旅客留下來時，台灣卻還沒有創造出足夠多「非來不可」的理由。若不能正視觀光政策、產業競爭力與兩岸交流等多重課題，即使每年都喊出「千萬國際旅客」目標，恐怕仍難擺脫年年跳票的循環。

觀光逆差 觀光 觀光署

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