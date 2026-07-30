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安寧療護 助病人尊嚴善終

聯合報／ 趙可式／成大名譽教授（台南市）

見昨日「名人堂」專欄，楊志良教授說：「安樂死在今日台灣是個譁眾取寵的假議題，公投就免了吧！」這聽在贊同安樂死立法的民眾耳裡，一定很不舒服！楊前署長常說出「先知性」的語言，先知的話常不為一般人接受，需要我們小老百姓來翻譯一下。

安樂死公投答案其實很明顯。若在街上詢問民眾：「您贊成安樂死嗎？」我敢說超過九成九的人都會贊成。因為若不贊成「安樂死」，難不成要贊成「痛苦死」？如果不贊成「尊嚴死」，難道要贊成「羞辱死」嗎？

筆者教了卅年的生命醫學倫理，二年級的醫學生班級，在上課前實施表決，贊成安樂死的人超過百分之九十；上了二小時的生命倫理課程後再次表決，不到百分之一的同學仍贊成安樂死，原因是他們終於了解安樂死的倫理思辨跟考量。

醫學系學生尚且如此，何況一般民眾？若在公投時加上但書：「如果有一個充滿愛心、有專業知識和技能，可以為您緩解身心靈痛苦的醫療團隊，使您有尊嚴地活到最後一刻，直到死亡自然來臨，您還要提早結束生命嗎？」可以看看民眾的回答是什麼。

所以真正的問題是，現代醫學能力非常清楚病人病況到了什麼樣程度，不需再施以無效醫療；但可以施以高品質的安寧緩和療護，來緩解病人身心靈的痛苦；以「四道」人生—道謝、道歉、道愛、道別，維護病人及家屬的善生、善終、善別。

我非常佩服楊教授的先知性呼籲，希望民眾對安樂死議題能有更深入的正確了解，且知道還有安寧緩和療護的選項。同時也期待政府能提升安寧緩和療護的品質，以嘉惠受苦受難的病人和家屬。

善終 病人 公投

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