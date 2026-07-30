行政院上星期四核定高鐵延伸宜蘭計畫（以下簡稱宜蘭案）；這個從規畫到環評都不依程序、又有政委親自護航的案子，就這樣州官放火突然間核定。

這個浪費的建設被包裝成政治大禮，除了受禮者之外好像都插不上嘴，曾身在內閣的張景森前政委驚呼荒唐，行政院突然就核定歷史羞恥的決策醜例！

我們後代子孫固然要承擔這個肉桶政治決定，但也有今天立即的受害者—台鐵，他們怎麼不見了？

台鐵不是人人滿意，有事故大家都搖頭。最近唯一的「貢獻」是改制為公司，幫決策層峰找到遮掩兩大事故的新組織；心裡卻沒有真正支持台鐵改革，任由它被遺忘、被汙名化。宜蘭案就是欺負台鐵的最明顯案例。

交通部鐵道局在宜蘭案中一再淡化、醜化台鐵，至少有三大罪行：

一、認定台鐵樹林至七堵間路線容量不足，必須從南港延伸高鐵、強化宜蘭服務。這個說法在二○一九年研擬「北宜直鐵」時從來沒提過；到林佳龍部長提出高鐵，也沒有見到督導台鐵的鐵道局把這項限制當作技術課題，和台鐵共同研究改進，即在環評後期單方面認定無救，強調為「北宜直鐵」不可克服的缺點。台鐵人你服氣嗎？

二、鐵道局在宜蘭案鼎力美化高鐵，幾近把台鐵排除於北宜通勤服務後，台鐵因此增加虧損每年六點二七億（高鐵增加廿點九億），還要台鐵在宜蘭新站配台高鐵新設車站，增加月台和維修場，準備接駁往花東的高鐵旅客。

身為台鐵公司的主管機關卻剝奪其業務，還要增加投資服務搶走營運的競爭對手，這是什麼主管機關？幹嘛要成立公司被自己人掏空，還幫人數鈔票？台鐵人，你不生氣嗎？

三、核定宜蘭案後，行政院記者會強調，未來「四個九十分鐘生活圈」的軌道建設，有所謂「屏東延伸案」。先不論該延伸和高雄至台東生活圈（有嗎？）有什麼關聯，也不指責行政院對正在審查的環評案下指導棋；這些政治話術有殘酷的現實目的—複製宜蘭案。北宜通勤要讓給高鐵、高屏業務（沒有什麼路線容量限制的藉口）也要被高鐵排擠；還要在六塊厝擴大設站、接送高鐵旅客（再次幫競爭對手數鈔票）。台鐵人，你終於要生氣了吧！

鐵道局身為台鐵和高鐵主管機關，沒有理由對兄弟有大小眼，卻在宜蘭案中一再貶低台鐵、排除台鐵，欺負夠夠。唯一的解釋就是為長官成事，寧願扭曲國家成立台鐵公司的大政策與大期待，也要達成政治任務。

交通部為長官抹粉、匆匆成立國營台鐵公司，卻無真正的政策計畫，任由首任董事長初任一年、百事待興就屆退，再調高鐵董事長續任；不但未聞交付合作大計，反而要在南北兩端讓出業務。

主管的鐵道局和內閣的交通部，三年來都不把台鐵公司放在眼裡，還用宜蘭案公然壓榨台鐵。夠了沒有？你們！