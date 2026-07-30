聽新聞
0:00 / 0:00

讀家觀點／AI遊戲規則大躍進 台灣警訊

聯合報／ 陳國祥／資深媒體人（台北市）

中國「月之暗面」旗下的Kimi K3近期宣布釋出完整模型權重，與此前推出的DeepSeek-V4形成呼應，這一系列舉措，挑戰ＡＩ須依賴美國科技巨頭所建立的那套超大規模資本支出、頂級ＧＰＵ（圖形處理器）、封閉模型、高價ＡＰＩ（應用程式介面）的模式了嗎？

未來ＡＩ將轉變為Agent（代理人），ＡＩ代理人可能需閱讀數百份文件、呼叫數十次工具、執行多輪推理、撰寫程式、測試結果，再根據錯誤重新修改。ＡＩ產業的真正成本，將不再只是訓練模型的經費，而是企業要消耗多少Token。核心問題變成誰能以最低成本提供足夠高的智能？這正是Kimi K3與DeepSeek-V4挑戰美國模式的關鍵。

Kimi K3是總參數規模達到二點八兆級的開放權重模型，但透過稀疏化的「混合專家」模型架構，實際上每次運算只啟動其中一小部分專家。所謂「混合專家」模型每次只需要動員其中少數適合的專家處理。ＡＩ產業模型的「總規模」與每次使用的「實際成本」於焉脫鉤。

DeepSeek-V4的價值，在於試圖解決ＡＩ產業下一個最大的技術瓶頸：長上下文與代理人的運算效率，也就是一個ＡＩ模型可一次記住並處理極其龐大的資料量，這可能比單純的模型參數更昂貴。DeepSeek-V4的技術方向，包括稀疏注意力、Token壓縮以及針對長上下文的記憶體優化，實際上是讓ＡＩ記住更多東西，但消耗更少記憶體。這將成為代理人時代的核心。因為當ＡＩ從問答工具變成數位員工，ＡＩ成本將愈來愈取決於模型每天實際運作的成本，也就是「誰能以最低成本完成最多工作」。

美國巨頭希望控制最強模型，透過封閉ＡＰＩ獲取高額收入；中國企業則可能透過開放模型，降低價格，擴大使用者規模，再從雲端服務、企業部署、硬體、應用與生態系統中獲取收益。

如果ＡＩ最終走向開放模型主導，那麼今天昂貴的模型壟斷，可能會承受巨大的投資與運營壓力。中國企業改變的不是單一產品，而是一整套複雜的科技生態。

對台灣而言，這場ＡＩ革命發出重大警訊。台灣是全球ＡＩ硬體供應鏈的重要中心，只要ＡＩ繼續發展，台灣就能持續獲利。

問題是，如果未來ＡＩ模型效率大幅提高，企業就不必像今天一樣無限制地購買昂貴硬體，那麼ＡＩ硬體供應鏈的超額利潤就可能受到壓力，投資者就會重新評估ＡＩ產業的估值。

如果台灣只把自己定位為全球ＡＩ產業的製造基地，那麼當模型效率提高、硬體成本下降、ＡＩ服務價格崩跌時，台灣的超額利潤也可能隨之受到壓力。台灣真正的戰略目標，應該是從「ＡＩ硬體供應商」進一步成為「ＡＩ技術與應用生態的參與者」。

月之暗面 Kimi K3 模型

延伸閱讀

Kimi K3來襲！黃仁勳祖克柏急喊話：美勿封殺開放權重AI模型 原因曝光

AI版一帶一路／3關鍵字 揭陸AI全球戰略

李英明／AI的終極本質 原來是無臉男

月之暗面Kimi K3全面開源 推動生態系布局

相關新聞

假考察真觀光 官場荒謬劇

一一五年度中央政府總預算案高達三兆元，各部會編列的龐大經費成為立法院審查與社會檢視的焦點。在野黨立院黨團召開記者會，直指多個行政部會的出國考察報告內容空泛、粗製濫造，甚至出現疑似「複製、貼上」，且未經校對的離譜錯誤。這些被譏為「品質不如小學生作文」、「假考察真觀光」的出國報告，凸顯公部門機關長久以來的荒謬作風，更重創民眾對財政紀律的信任。

台鐵被欺負夠了沒？

行政院上星期四核定高鐵延伸宜蘭計畫（以下簡稱宜蘭案）；這個從規畫到環評都不依程序、又有政委親自護航的案子，就這樣州官放火突然間核定。

讀家觀點／AI遊戲規則大躍進 台灣警訊

中國「月之暗面」旗下的Kimi K3近期宣布釋出完整模型權重，與此前推出的DeepSeek-V4形成呼應，這一系列舉措，挑戰ＡＩ須依賴美國科技巨頭所建立的那套超大規模資本支出、頂級ＧＰＵ（圖形處理器）、封閉模型、高價ＡＰＩ（應用程式介面）的模式了嗎？

安寧療護 助病人尊嚴善終

見昨日「名人堂」專欄，楊志良教授說：「安樂死在今日台灣是個譁眾取寵的假議題，公投就免了吧！」這聽在贊同安樂死立法的民眾耳裡，一定很不舒服！楊前署長常說出「先知性」的語言，先知的話常不為一般人接受，需要我們小老百姓來翻譯一下。

萬事國安化 選舉萬靈丹？

近期上海動物園與台北市立動物園的小貓熊交流，以及上海原擬派員來台參與公開亮相活動卻未能成行，再度引發民進黨政府是否逐步限縮兩岸地方交流的爭議。

636萬人次觀光逆差 台灣留不住世界

交通部觀光署公布最新統計，今年上半年國人出國人次首度突破一千萬，來台旅客卻只有四二九萬人次，觀光逆差高達六三六萬人次。更令人憂心的是，政府設定的「千萬國際旅客」目標，在上半年結束後，還有逾五百萬人次的缺口，等於下半年每個月平均須吸引近百萬名國際旅客，達標難度可想而知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。