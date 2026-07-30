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假考察真觀光 官場荒謬劇

聯合報／ 吳皇昇／逢甲大學建設學院兼任助理教授（台中市）

一一五年度中央政府總預算案高達三兆元，各部會編列的龐大經費成為立法院審查與社會檢視的焦點。在野黨立院黨團召開記者會，直指多個行政部會的出國考察報告內容空泛、粗製濫造，甚至出現疑似「複製、貼上」，且未經校對的離譜錯誤。這些被譏為「品質不如小學生作文」、「假考察真觀光」的出國報告，凸顯公部門機關長久以來的荒謬作風，更重創民眾對財政紀律的信任。

先釐清一個根本問題，官員或民代出國「考察」的意義究竟為何？公費出國絕非讓官員或民代出國消耗預算、體驗異國風情，或是「升官圖報的員工旅遊」，其核心價值在於「借鏡與反饋」。官員或民代用納稅人的血汗錢跨出國門，應將國外先進的政策理念、前瞻建設，甚至失敗的施政教訓帶回台灣，作為國內法規修訂與政策執行的寶貴參考。一趟有價值的考察，理應對應國內缺失並提出具體的政策。有沒有用心、有無把國家發展放在心上，從考察報告的厚度、深度與反思程度，即能看出端倪。

攤開現今政府交出的考察報告，卻完全看不出這份「用心」。以陸委會為例，其出國考察預算從一一一年的二八○萬，暴增三倍至一一五年的八七五點六萬。預算大量增加，但其副主委赴越南四天考察，報告竟只有區區三頁，最重要的心得建議僅短短七十字。更荒謬的是，赴越南的考察報告裡竟唐突出現「研議舉辦台越中三方對話」、建議加強與「中國智庫」交流等文不對題的內容；這究竟是時空錯亂，還是「複製、貼上」忘了修改？這種敷衍了事、交差了事的態度，若非在野黨立委揭露，恐怕就這樣蒙混過關。

再看僑委會，出國考察預算逐年攀升、超過二○九○萬元。委員長出國廿六天、橫跨歐美七國的考察行程，交出的報告卻僅有五頁。細看其內容，幾乎是前有飯局、後有電影欣賞的行程介紹。花費鉅額公帑全球跑透透，最終得出的結論，竟是「深化協力網路、推動文化外交」這種不需出國也能寫出來的空泛口號。無怪乎，外界質疑根本是「旅行社行程」，毫無「考察」的政策價值。

在萬物齊漲、實質薪資停滯的當下，每一分公帑都是民眾辛勤打拚、依法繳納的血汗錢。當基層百姓為了生活溫飽而錙銖必較，許多弱勢家庭在社會邊緣苦苦掙扎，政府高官卻能假「公務」之名行全球觀光之實，揮霍人民的納稅錢，叫人民情何以堪？

但願官員們能體認到，每筆預算都承載民眾的生活與國家的未來；停止假考察、真觀光，交出對得起「考察」之名的專業報告，才是展現施政用心的第一步。

考察 觀光 出國

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