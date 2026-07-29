反毒防線失守 政府不能老補破網

聯合報「陽光行動」專題報導除揭露校園毒品問題的嚴重性，也讓人忍不住思考，毒品堂而皇之進入校園，失守責任的究竟是校園，還是政府？

全面禁止電子煙已實施一段時間，新興毒品的危害也早已廣受社會關注；但學生仍可輕易取得電子煙與毒品煙彈，甚至形成地下交易網路。令人質疑究竟是哪個監管環節出了問題？

每當校園查獲毒品，社會僅一味要求老師多留意、家長多關心孩子、學校做好反毒教育。但更值得追問的是，毒品究竟是如何突破查緝、防堵、監管，最後流入學生手中？若政府始終把反毒重心放在校園內，卻沒有把毒品阻絕於學生身外，再多的校園宣導也只是亡羊補牢。

近年來，新興毒品不斷變換樣貌，犯罪集團總能利用新的包裝方式降低青少年的戒心。政府的反毒策略不能總是停留在補破網，唯有從源頭加強查緝、斬斷地下販售網路，並加強警政、教育、司法等單位的合作，才能防制毒品流入校園。

喪屍煙彈會出現在學生手中，代表它已歷經製造、運輸、販售等環節，更意味反毒防線早已失守。因此，需補強的不只是校園管理，更是反毒工作的每個環節。唯有在毒品進入校園前做好防制工作，才能守住孩子健康、校園安全，及化解毒品侵害青少年的國安危機。