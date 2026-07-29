煙毒侵校園 管教權需鬆綁

聯合報「陽光行動」報導「喪屍煙彈」入侵校園，令各界震驚，但在校園內看到的真實景象其實更令人無力。如今染上毒煙的，往往不是被列管的「高風險學生」；部分平時表現正常、成績不差的孩子，只因不想被同儕當成「裝清高」或「不合群」，或對社群平台上包裝成「果汁棒」的新奇玩意感到好奇，便毫無防備地吸下了第一口。

校園防毒戰的樣貌早已徹底改變，過去是圍牆外的不良分子在拉人，現在的毒品供應鏈全在學生手機裡。青少年透過社群平台，用變形的暗語下單，再經由物流輕鬆取貨。面對這種高度數位化、「斷點」設得極為巧妙的地下交易，政府若只把防堵重擔壓在學校身上，無疑是螳臂當車。

更殘酷的現實是，第一線教師光是為了適度管束手機，就常陷入層出不窮的師生衝突。更何況，電子煙經常被偽裝成修正帶、口紅膠，甚至被學生藏在貼身衣物或衛生棉裡；教師若積極查察，動輒面臨侵犯隱私的指控。

要杜絕毒煙蔓延，絕不能再讓老師單槍匹馬去面對龐大的犯罪結構。警政與數位部門須主動出擊，從源頭清洗社群平台的暗語交易，並落實實名查核，切莫讓學校獨自承擔防堵的責任。

毒煙入侵早已是無聲的國安危機，校園不能再淪為沒有掩體的戰壕；對於那些迷惘的孩子，更需充實校內輔導人力，幫助他們解決課業與人際關係的情緒焦慮；唯有法制成為教師管教的防彈衣、輔導成為學生心理的避風港，校園反毒才不會淪為口號。